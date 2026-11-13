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台人赴中遭留置、逮捕頻傳 羅文嘉：危邦不入

中央社／ 台北13日電

台灣民眾近期赴中頻傳出遭盤查、留置甚至逮捕的案件。海基會秘書長羅文嘉今天提及，有被捕案例是公司派遣前往中國大陸出差3天，甚至上一次赴中已是8年前，呼籲「危邦不入」。

中國國務院公布的「關於出境入境管理的規定」已於9月15日正式上路。陸委會主委邱垂正12日在立法院內政委員會接受質詢時親口證實，自今年2月累計至今，台灣已有3名高科技產業人才在前往中國大陸後，遭到當地限制出境無法返台。

羅文嘉今天在海基會背景說明會上表示，這類案件與過去社會認知的赴中風險有所不同。以往民眾可能認為，涉及政治活動、宗教信仰的人士，赴中才需要特別注意，但近期出現的案例，包含有科技產業人員、企業人員，他們通常也不參與政治活動，是公司派往大陸短期工作，被捕後也不明白遭捕的原因。

羅文嘉說，其中有一個案例是，當事人原本並非公司預定派遣人選，因同事臨時有事才被替換前往，且僅需出差3天，甚至上一次赴中已是8年前，沒想到卻在中國大陸遭遇人身自由受限的情況。

羅文嘉說明，這些案例最令人擔憂之處，在於當事人遭到逮捕時，往往不知道具體原因，家屬及公司也無從掌握情況。甚至有些案件，當事人遭留置一段時間後，才被告知可能涉及國家安全等罪名，後續才進一步正式逮捕、起訴。

羅文嘉表示，近期遭限制人身自由的對象並不只有企業派遣人員，也曾發生台灣民眾赴中國大陸旅遊，整團旅客都順利返台，唯獨一名團員遭留置在當地，至今仍未返台的案例。

羅文嘉並指出，對岸目前未依照兩岸既有協議進行通報。目前主要透過家屬找海基會後展開協處，盡可能了解當事人所在位置、人身安全及目前狀況，並協助家屬尋找具有相關案件經驗的中國大陸當地律師。

被問及相關人員被捕後，會被判多久？羅文嘉說，如果是宗教案子約2至3年，如果是被指涉及違反國家安全，幫外國機構從事刺探機密者從3年到6年都有，因此要「保持距離，以策安全」、「危邦不入」。

對於是否是因兩岸關係不佳，才會出現相關問題，羅文嘉說，從目前掌握的情況來看，日本等其他國籍人士也曾遇到類似問題，這與中國大陸整體制度及執法運作方式有關，中國大陸對國家安全、產業安全及其他特定議題的認定，與台灣民主社會的理解存在差異。

羅文嘉也補充，台灣是自由社會，民眾可以自行決定是否前往中國大陸，政府也不能任意限制一般民眾赴中，但必須提醒大家注意潛在風險。而多數民眾赴中確實不會發生問題，也有人經常往返而平安返台，但真正遭遇問題的人，未必會敢公開分享經歷。

海基會 羅文嘉

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