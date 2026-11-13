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美防長與太平洋司令將到訪？ 陸國防部：雙方就各層級對話保持溝通

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部發言人陳曦。圖／取自大陸國防部網
大陸國防部發言人陳曦。圖／取自大陸國防部網

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）及美國太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）據報可能很快會訪問中國大陸。大陸國防部發言人陳曦今天表示，中方重視中美兩軍戰略溝通，兩國防務部門就各層級交流對話保持著溝通協調。

大陸國防部13日下午在官網就近期涉軍消息發布回應。據發布，有媒體問，美國國防部發布消息稱，美中兩軍在華盛頓舉行「危機溝通與預防工作組會議」。中美兩軍近期多次互動，還有消息稱美國國防部長和太平洋司令部司令近期可能訪陸，請介紹中美兩軍交往有關情況。

陳曦稱，11月2日至3日，中美兩軍在華盛頓舉行第4次「危機溝通與預防工作組會議」，雙方就落實兩國元首共識、加強溝通交流、避免誤解誤判等深入交換意見。保持中美兩軍關係穩定、健康、可持續發展符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。

陳曦指出，「中方重視中美兩軍戰略溝通，兩國防務部門就各層級交流對話保持著溝通協調」。我們希望美方與中方一道，共同落實好兩國元首重要共識，加強溝通對話，妥善管控分歧，為構建中美建設性戰略穩定關係增添積極因素。

香港《南華早報》7日報導，美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯（Stephen Orlins）6日透過視訊出席在大陸海南三亞舉行的「海洋合作與治理論壇」時透露，赫塞斯及帕帕羅可能很快訪問大陸，這對實現北京與華盛頓之間軍事交流常態化非常重要。不過，美國期中選舉共和黨落敗後，赫塞斯面臨辭職、甚至遭彈劾的壓力，還不知道訪問計畫會否受影響。

赫塞斯 帕帕羅

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