黃樂遭疑「中國間諜」還是未定論 陸外交部再被問僅「這樣回答」

外傳的輝達前執行長黃仁勳外遇對象黃樂（Alice Huang），遭部分美媒質疑是中國大陸間諜，不過美國官方尚未給出定論。大陸外交部發言人毛寧13日在記者會上，再度被問及關於黃樂的身分，她僅簡短稱，「對於所謂中國間諜論調，我們已經多次闡明了立場」。

陸媒澎湃新聞報導，毛寧13日主持大陸外交部例行記者會，彭博記者提問，美國CNN報導稱，有消息人士透露目前的情報無法證明黃樂是中國間諜。美國國家情報總監辦公室（ODNI）官員表示，將黃樂定性為「中國間諜」並不完全準確，稱這種說法有些言過其實。請問外交部評論？

對此，毛寧僅表示，對於所謂的「中國間諜」論調，我們已經多次闡明了立場。她未進一步評論。

大陸外交部發言人郭嘉昆9日曾表示，所謂「中國間諜」的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑。郭嘉昆10日被問及黃樂是否為中國公民、目前身在何處時，也僅重複上述回應。