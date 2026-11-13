習近平：國有企業要堅定不移肅紀反腐

中共20屆五中全會通過全面從嚴治黨決定，中共總書記習近平13日在國有企業黨的建設工作座談會上作出指示，要加強黨對國有企業的全面領導，堅定不移肅紀反腐。

新華社今天報導，國有企業黨的建設工作座談會13日在北京召開，會上傳達了習近平的指示。

習近平強調，要深入貫徹黨的中共20屆五中全會部署，堅持和加強黨對國有企業的全面領導，持之以恆推進全面從嚴治黨。

習近平又指，要著力完善中國特色現代企業制度，推動黨的領導更好融入公司治理各環節，著力增強黨組織政治功能和組織功能，促進黨建工作與生產經營深度融合，著力加強領導班子建設，堅定不移正風肅紀反腐，營造風清氣正、幹事創業的良好氛圍，為做強做優做大國有企業和國有資本提供堅強保障。

中共中央書記處書記蔡奇出席會議並在講話中指出，國有企業黨的建設是要更加深刻領悟「兩個確立」（確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義的指導地位）的決定性意義；堅決做到「兩個維護」（維護習近平黨中央核心、全黨核心地位；維護黨中央權威和集中統一領導）。

蔡奇表示，國有企業要選優配強領導班子，特別是「一把手」，堅決懲治腐敗，進一步把黨對國有企業的領導制度化、規範化。