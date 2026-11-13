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日防衛省智庫：陸高度重視南海控制 為對台動武時阻美軍介入

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
2024年10月下旬，中共遼寧艦、山東艦編隊首次開展雙航艦編隊演練。新華社
2024年10月下旬，中共遼寧艦、山東艦編隊首次開展雙航艦編隊演練。新華社

日本防衛省智庫「防衛研究所」13日公布「中國安全保障報告2027」指出，大陸正強化遠海作戰能力，同時高度重視對南海的控制，因著眼於未來對台灣動武時能阻止美軍介入。報告並指，若大陸能封鎖巴士海峽，並在台灣南部海空域確保優勢，共軍就能從南海對台灣南部展開進攻。

據共同社報導，防衛研究所每年度發布「中國安全保障報告」，聲明由研究人員根據各自看法撰寫，不代表政府的官方見解。這是第17次發布。

報告指出，中國大陸強化遠海作戰能力的背景在於與美國的戰略競爭。隨著美中戰略競爭拉開序幕，大陸更加需要保護跨越從日本南西諸島、台灣到菲律賓相連的第一島鏈的遠海海上交通線和海外利益，並在距離本土更遠的海域遏制美軍行動。

報告提到，南海對中國大陸而言，已成為與美軍對抗的重要基礎。同時還分析稱，如果中國大陸能夠封鎖台灣與菲律賓之間的巴士海峽，並在台灣南部海空域確保優勢，共軍就能主動地從南海對台灣南部展開進攻作戰。

報告以去年5月至6月中共海軍的遼寧艦編隊和山東艦編隊同時進入太平洋開展活動為例指出，有觀點認為，2支航艦編隊進行了設想美中兩軍的對抗演練。報告評論稱，「這顯示出共軍意圖以南海為基地，將軍事力量投射到太平洋」。

報告同時強調，在南海，中國正利用海警局和海上民兵製造尚未構成軍事行動程度的「灰色地帶事態」，逐步擴大並鞏固自身的勢力範圍。報告認為，中國將安全與經濟掛鉤，試圖藉此影響、乃至控制東協國家。

報告建議為捍衛航行自由，擴大與澳洲、加拿大、英國等美國盟友的小多邊合作。報告最後還指出，與東協國家展開以提供雷達和巡邏船等裝備為核心的裝備技術合作是有效的。

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