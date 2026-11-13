陸藉孫中山談兩岸統一 學者：政府應重視中共爭奪歷史詮釋權

中共12日舉行「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」（台灣計為161歲誕辰），中共總書記習近平發表講話，稱孫中山始終堅定維護國家統一、堅決反對分裂。台灣學者認為，中共關於「統一」的表述抽離歷史脈絡，嫁接成當前兩岸分裂，完全是錯誤對比，也呼籲政府應重視中共強化爭奪孫中山的詮釋權，我們應有自己的立場與主張。

中華亞太菁英交流協會13日在台大校友會館舉辦「誰的孫中山？—中共紀念大會的對台統戰」座談會。國父紀念館研究典藏組研究員鍾文博認為，孫中山是兩岸都認可的最大公約數，大陸高規格紀念孫中山，目的在爭奪歷史話語權、對台統戰。他以孫中山在日本神戶關於「統一」的談話為例指出，孫中山當時是站在「民本」的角度，關切國內分裂使人民受苦，認為人民要享幸福，北京抽掉這段歷史脈絡，扭曲了原意。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛也說，孫中山確實憂心國家分裂、主張國家統一，但當時的時空背景是民國初年的分裂、南北對峙，北京卻嫁接成當前兩岸分裂，進而主張統一，完全是錯誤的比對。他並指，孫中山的理想也包括「天下大同」、「主權在民」，如果北京只是片面地引用部分說法，作為對台灣歷史論述的框架，也凸顯其紀念孫中山更多在於政治操作。

國防安全研究院副研究員王占璽認為，中共紀念孫中山的目的，並非為了重新認識其思想，而是為了將孫中山套進自身的政治論述與目標，試圖建立兩岸統一的共同性，進行單方面的統戰，而刻意忽略兩岸在政治體制、社會運作方式與人民需求上的差異。

鍾文博表示，孫中山是歷史資產，或許兩岸對於政治體制的想像與堅持不同，但是孫中山是全球華人在情感或歷史記憶上的重要部分。大陸在固守「中國大一統」觀念的時候，也應換個角度，注意孫中山還有「濟弱扶傾」、「博愛」等有關民主、人權、和平等等的觀念。

面對中共近年強化爭奪孫中山的詮釋權，鍾文博在會後接受本報採訪表示，在大陸擴大慶祝的同時，我們也應有自己的立場與主張，他建議政府需要重視，國父紀念館作為文化部的單位也會更努力。

習近平12日在紀念大會上稱，中共是孫中山革命事業最忠實的繼承者。孫中山始終堅定維護國家統一、堅決反對分裂。並指解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。還稱「一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。