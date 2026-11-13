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陸官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸12日上午舉行「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」（台灣計為161歲誕辰），大陸官媒環球時報社評稱，告慰孫中山的最好方式，就是「把祖國完全統一變成現實」。新華社
大陸12日上午舉行「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」（台灣計為161歲誕辰），大陸官媒環球時報社評稱，告慰孫中山的最好方式，就是「把祖國完全統一變成現實」。新華社

大陸12日上午舉行「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」（台灣計為161歲誕辰），中共總書記習近平發表涉台講話。大陸官媒環球時報社評稱，這場高規格的紀念對台灣具有三重訊號，包括對台獨分裂史觀的「正本清源」。而告慰孫中山的最好方式，就是把祖國完全統一變成現實。

習近平12日在紀念大會上稱，中共是孫中山革命事業最忠實的繼承者。孫中山始終堅定維護國家統一、堅決反對分裂。他並提及台灣，稱「一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

環球時報12日晚間發布題為「這場大會釋放的重要信號，台灣聽懂了嗎」的社評稱，對台灣來說，第一重訊號在於紀念孫中山對「祖國統一」的意義。孫中山一生喊出的最響亮口號是「振興中華」，心中最沉甸甸的牽掛是國家統一。反觀當下的民進黨當局大搞「去中國化」，是對孫中山畢生愛國情懷的徹底背叛與羞辱。該文稱，北京隆重紀念孫中山，本身就是對台獨分裂勢力的迎頭痛擊，是對台獨分裂史觀的有力駁斥和正本清源。

社評並稱，第二重訊號是在新的兩岸形勢下，進一步明確大陸對和平統一與反分裂問題的政策立場。「台灣各界應該看清楚，和平統一的大門是敞開的，不要讓民進黨當局的謀「獨」操弄堵死兩岸溝通的道路。」

社評表示，第三重訊號在於，「只有提高歷史站位，開闊時代心胸，才能讀懂『一家人有話好好說』的深邃精髓」。

社評最後稱，中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。無論「台獨」分裂勢力如何折騰，歷史的正統與道義的制高點，始終牢牢掌握在堅定不移推動國家統一與民族復興的一方。「希望廣大台灣同胞認清大勢、明辨是非，與大陸同胞一道，以實實在在的行動擔負起國家統一、民族復興的歷史重任」。

陸委會副主委梁文傑12日指出，習講話的涉台內容不多、且用詞如舊，這次講話主要是以紀念孫中山誕辰為由，確立中國共產黨的統治合法性和「習思想」的正確偉大。

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