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北韓駐陸使館改擴建 韓媒：要求在陸北韓人「贊助」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
北韓國旗飄揚在北韓駐陸使館。路透資料照
北韓國旗飄揚在北韓駐陸使館。路透資料照

韓媒報導，北韓駐陸大使館被發現近日進行改擴建引發關注。分析認為，這反映出北韓與中國大陸交流互動更加頻繁、雙邊關係進一步密切。另外，南韓外交部長官趙顯13日訪問大陸，赴陸前接受採訪時表示，北韓出席亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議的可能性不大。趙顯13、14日訪問大陸，8月時大陸外長王毅才剛訪問首爾與趙顯會面。

韓聯社12日引述多名消息人士透露，北韓近期對使館進行改擴建工程，擴建對象為宿舍等2棟樓。據悉，北韓還要求部分在陸北韓人提供「贊助」，支援使館進行改擴建工程。

報導稱，北韓駐陸使館改擴建與北韓領導人金正恩訪陸有關，此次改擴建工程也傳與金正恩10月24日訪問丹東前後進行，曾有觀點認為，金正恩有可能訪問北京；但另有意見認為，美國總統川普期中選舉失利、大陸正籌備APEC深圳峰會，金正恩此時赴北京可能性較小。

相較之下，此次改擴建在很大程度上反映北韓與中國大陸關係進一步密切的看法更具說服力。

最近1年多來，除了習近平、金正恩互訪，包含去年10月李強、今年4月王毅、7月王滬寧先後訪問北韓，北韓也有總理朴泰成、外長崔善姬訪陸。新鴨綠江大橋上月通車後，金正恩更當天「快閃」訪問遼寧丹東。

北韓 南韓 王毅

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