快訊

黃仁勳辭職可學賈伯斯回歸？分析師揭持輝達股3.58%留東山再起之路

亞冠賽／中華隊首局閃電戰攻2分破蛋！ 澳洲立刻回敬4分大局

最快12月宣布！SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

港媒：北京再為下屆香港特區政府組成調研

中央社／ 香港13日電

據報導，北京近日又再派人到香港，為明年香港特別行政區政府換屆提前作準備，包括接觸不同人士，探聽他們是否願意加入政府工作。

明年中是香港特區政府換屆之時，外界正關注現任行政長官（特首）李家超是否有意競逐連任，以及其政治任命團隊（司長、局長）會否大換班。

香港星島日報今天在報導中表示，北京方面過往一直不定期會晤香港政商人士，了解他們對香港事務的意見，而近期再有北京官員來港調研，且議題更加聚焦，除了解香港經濟問題，也接觸不同人士，「探問有否加入『熱廚房』（政府）的意願，似為明年特區政府換屆提前做工夫」。

報導表示，未來半年的香港政治議程，將圍繞新一屆特首選舉及特區政府換屆，且適逢明年香港主權移交30週年，中國國家領導人勢將來港出席慶祝大會及新一屆特區政府就職典禮，這一系列工作可謂重中之重，必須提前部署。

據報導，對於李家超會否連任，香港政商界私下議論紛紛，莫衷一是；政界也密切關注來屆政治任命官員的組成，預期多位局長以至正、副司長會有相當程度的調動，同時已有個別官員萌生退意甚至意興闌珊。

報導表示，這次北京官員來港調研，重點之一是了解各方對下屆特區政府組成的看法，有獲邀見面者被問及有否興趣加入「熱廚房」，擔任政治任命官員，或是否有合適人選推薦。

北京官員此行也是要了解外界對現任官員表現、對來屆政府施政重點的看法。

北京 李家超 香港

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

與北京同步 港府舉辦孫中山誕辰160週年紀念儀式

香港數位AI IMD排行揭「全球第11、亞洲第4」

傳黃樂在北京 美議員不確定是間諜

開拓模型祭首設文總特別獎 得獎作重現港片場景

相關新聞

陸官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

大陸12日上午舉行「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」（台灣計為161歲誕辰），中共總書記習近平發表涉台講話。大陸官媒環球時報社評稱，這場高規格的紀念對台灣具有三重訊號，包括對台獨分裂史觀的「正本清源」。而告慰孫中山的最好方式，就是把祖國完全統一變成現實。

陸委會報告：中共基層部隊面臨「人才斷檔」困境

大陸解放軍內部近年掀起反腐風暴，陸委會最新報告指出，中共中央軍委在張又俠、劉振立落馬後成員僅剩習近平與張升民2人，惟常務會議運作如常，基層部隊則因頻繁調整改革面臨「人才斷檔」困境。此外，在台海周邊共軍空中擾台架次雖緩，但仍藉海警及民兵船擴大在台灣東部海域活動，企圖製造管轄假象。

APEC深圳峰會下周登場 陸外交部：習近平將主持會議並舉行雙邊會晤

2026年亞太經合會（APEC）非正式領袖會議下周將在大陸深圳登場，作為今年APEC主辦經濟體，大陸外交部發言人今正式宣布，大陸國家主席習近平將主持會議並發表講話，會議期間還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並與外國領導人舉行雙邊會晤。

孫中山誕辰紀念活動 習近平再提統一

大陸昨天舉行「紀念孫中山先生誕辰一百六十周年大會」，中共總書記習近平發表講話有關涉台部分時表示，祖國完全統一一定要實現。他強調，「我們一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

北韓駐陸使館改擴建 韓媒：要求在陸北韓人「贊助」

韓媒報導，北韓駐陸大使館被發現近日進行改擴建引發關注。分析認為，這反映出北韓與中國大陸交流互動更加頻繁、雙邊關係進一步密切。另外，南韓外交部長官趙顯13日訪問大陸，赴陸前接受採訪時表示，北韓出席亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議的可能性不大。趙顯13、14日訪問大陸，8月時大陸外長王毅才剛訪問首爾與趙顯會面。

港媒：北京再為下屆香港特區政府組成調研

據報導，北京近日又再派人到香港，為明年香港特別行政區政府換屆提前作準備，包括接觸不同人士，探聽他們是否願意加入政府工作

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。