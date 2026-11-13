港媒：北京再為下屆香港特區政府組成調研

據報導，北京近日又再派人到香港，為明年香港特別行政區政府換屆提前作準備，包括接觸不同人士，探聽他們是否願意加入政府工作。

明年中是香港特區政府換屆之時，外界正關注現任行政長官（特首）李家超是否有意競逐連任，以及其政治任命團隊（司長、局長）會否大換班。

香港星島日報今天在報導中表示，北京方面過往一直不定期會晤香港政商人士，了解他們對香港事務的意見，而近期再有北京官員來港調研，且議題更加聚焦，除了解香港經濟問題，也接觸不同人士，「探問有否加入『熱廚房』（政府）的意願，似為明年特區政府換屆提前做工夫」。

報導表示，未來半年的香港政治議程，將圍繞新一屆特首選舉及特區政府換屆，且適逢明年香港主權移交30週年，中國國家領導人勢將來港出席慶祝大會及新一屆特區政府就職典禮，這一系列工作可謂重中之重，必須提前部署。

據報導，對於李家超會否連任，香港政商界私下議論紛紛，莫衷一是；政界也密切關注來屆政治任命官員的組成，預期多位局長以至正、副司長會有相當程度的調動，同時已有個別官員萌生退意甚至意興闌珊。

報導表示，這次北京官員來港調研，重點之一是了解各方對下屆特區政府組成的看法，有獲邀見面者被問及有否興趣加入「熱廚房」，擔任政治任命官員，或是否有合適人選推薦。

北京官員此行也是要了解外界對現任官員表現、對來屆政府施政重點的看法。