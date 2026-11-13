陸委會報告：中共基層部隊面臨「人才斷檔」困境

大陸解放軍內部近年掀起反腐風暴，陸委會最新報告指出，中共中央軍委在張又俠、劉振立落馬後成員僅剩習近平與張升民2人，惟常務會議運作如常，基層部隊則因頻繁調整改革面臨「人才斷檔」困境。此外，在台海周邊共軍空中擾台架次雖緩，但仍藉海警及民兵船擴大在台灣東部海域活動，企圖製造管轄假象。

陸委會13日上午發布今年第3季中國大陸情勢報告。在軍事動態及區域安全方面，報告還提到，中共自10月起施行新版「國防動員法」，放寬動員門檻至「發展利益」，受威脅即可啟用；並增列具買斷性質之「徵收」規範，期加速「平戰快速轉換」。另外，共軍大連造船廠加速興建首艘004型核動力航母，推進建立遠海艦隊，美智庫提出部署多國反艦飛彈網等「施加成本」反制戰略。

針對大陸內部政治情勢，報告指，中共召開二十屆五中全會，加強從嚴治黨，通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，將習近平黨建成就與毛澤東並列，並開除33人黨籍，97人缺席會議，再創習任內新高。

經濟方面，今年前3季中國大陸經濟成長率為4.6%、工業生產者出廠價格（PPI）年增2.3%、消費者物價指數（CPI）年增0.9%，物價持續疲軟。今年前3季房地產開發投資年減20.6%，前8個月政府債務餘額年增11.2%，債務持續膨脹，金融風險攀升。9月青年失業率達18%。

報告指出，綜合相關國際機構預測，今年中國大陸經濟成長率平均為4.6%，處於官方設定的4.5%至5%目標區間下緣。