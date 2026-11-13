APEC深圳峰會下周登場 陸外交部：習近平將主持會議並舉行雙邊會晤

2026年亞太經合會（APEC）非正式領袖會議下周將在大陸深圳登場，作為今年APEC主辦經濟體，大陸外交部發言人今正式宣布，大陸國家主席習近平將主持會議並發表講話，會議期間還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並與外國領導人舉行雙邊會晤。

據新華社，大陸外交部13日上午以不具名發言人身分宣布，APEC第33次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行，會議主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。大陸國家主席習近平將主持會議並發表講話。

此外，APEC工商領導人峰會也將於11月17日至18日在深圳舉行，會議主題為「共促繁榮，共贏未來」。大陸外交部發言人表示，習近平將出席開幕式並作主旨演講。

大陸外交部發言人表示，會議期間，習近平還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並同外國領導人舉行雙邊會晤。

本次APEC峰會場邊預計舉行今年第3度「川習會」，以及正在協調中的美中俄三方峰會等。

至於我方與會人選，賴清德總統已正式宣布敦請宏碁創辦人施振榮作為代表出席。兩岸關係低迷，外界也關注台灣是否能夠順利參與。

這是中國大陸第3次主辦APEC，之前2次分別是2001年上海、2014年北京。本次峰會主會場在深圳福田香蜜湖的深圳國際交流中心。