聽新聞
0:00 / 0:00
APEC深圳峰會下周登場 陸外交部：習近平將主持會議並舉行雙邊會晤
2026年亞太經合會（APEC）非正式領袖會議下周將在大陸深圳登場，作為今年APEC主辦經濟體，大陸外交部發言人今正式宣布，大陸國家主席習近平將主持會議並發表講話，會議期間還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並與外國領導人舉行雙邊會晤。
據新華社，大陸外交部13日上午以不具名發言人身分宣布，APEC第33次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行，會議主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。大陸國家主席習近平將主持會議並發表講話。
此外，APEC工商領導人峰會也將於11月17日至18日在深圳舉行，會議主題為「共促繁榮，共贏未來」。大陸外交部發言人表示，習近平將出席開幕式並作主旨演講。
大陸外交部發言人表示，會議期間，習近平還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並同外國領導人舉行雙邊會晤。
本次APEC峰會場邊預計舉行今年第3度「川習會」，以及正在協調中的美中俄三方峰會等。
至於我方與會人選，賴清德總統已正式宣布敦請宏碁創辦人施振榮作為代表出席。兩岸關係低迷，外界也關注台灣是否能夠順利參與。
這是中國大陸第3次主辦APEC，之前2次分別是2001年上海、2014年北京。本次峰會主會場在深圳福田香蜜湖的深圳國際交流中心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。