【即時短評】當孫中山神主牌被「分靈 」 國民黨黨魂還剩多少？

今年的孫中山誕辰，海峽兩岸再次上演一場奇特的「認祖大會」。習近平在北京宣稱，中國共產黨是孫中山革命事業最忠實的繼承者。

恰巧，日前民進黨秘書長徐國勇竟說，在台北市長候選人沈伯洋的身上看到孫中山的精神跟思想。當綠、紅兩方都來「分靈」孫中山這塊神主牌，孫中山一手創立的中國國民黨，卻已不知其然許久。

徐國勇把沈伯洋比作「孫中山精神」，說穿了不過是選舉包裝。民進黨向來不以孫中山為國父，也不熱中中國革命史，如今卻能隨手搬出孫中山為自家候選人貼金。這倒也不奇怪，政治人物借古喻今，本是尋常事；倒是國民黨眼睜睜看著別人借題發揮，平常卻沒幾分「嫡傳子孫」的自信和引以為榮。

至於中共，孫中山晚年聯俄容共、改組國民黨，確實與中共有一段革命淵源。毛澤東據此宣稱，共產黨完成了孫中山未竟的革命；習近平則更進一步，將民族復興、國家統一與孫中山的遺志相連。只是，中共繼承了孫中山革命追求強國、振興中華的招牌，卻未必繼承了他的憲政藍圖。

今天的台灣早已不是國民黨一黨獨大的年代。台灣主體意識成為社會主流，國民黨引以為傲的辛亥革命、北伐統一與革命建國史，對許多選民而言，已是遙遠的中國近代史。國民黨形式上沒有切斷自身中國革命的歷史根源，卻又無法清楚說明這段歷史與今日台灣的關係，於是「中華民國」喊得響亮，「以台灣為主」也掛在嘴邊；兩者如何銜接，卻始終語焉不詳，在意識形態戰場處處陷於被動，屢遭綠營論述掣肘。

國民黨主席鄭麗文說，感謝民進黨最近也肯定孫中山的精神跟思想。這話固然漂亮，但問題是，當孫中山變成人人可以引用的公共財，國民黨還剩下什麼可以吸引國人的政治信念？難道每逢國父誕辰獻花致敬，平日開中常會宣讀「總理遺囑」，便算完成歷史傳承？

孫中山不是國民黨的政治專利，但國民黨卻不能沒有自己的政治靈魂。當共產黨搶走革命正統、民進黨奪去民主招牌，國民黨若只剩歷史血統可以說嘴，卻拿不出與時俱進的思想主張，豈不是祖宗留下萬貫家產，子孫卻把家業敗得只剩一塊匾額？

孫中山的神主牌被人「分靈」，並不可惜；若國民黨只知守著神主牌，卻不知道自己究竟信仰什麼，才是可悲。若連立黨的靈魂都不知所以然，還談什麼繼承孫中山、開創台灣未來？