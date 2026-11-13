快訊

美股收盤／黃仁勳離任震盪AI股 輝達跌4.3%、超微博通逆勢大漲

黃仁勳桃色風暴請辭…牽動供應鏈布局 六個面向觀察變數

黃仁勳下台後再爆第三起婚外情！對象為另一名輝達女員工

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】當孫中山神主牌被「分靈 」 國民黨黨魂還剩多少？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
中國國民黨總理孫中山誕辰161周年暨建黨132周年黨慶，國民黨主席鄭麗文（中）12日率領副主席兼祕書長李乾龍（右2）、副主席季麟連（左2）、蕭旭岑（左1）與張榮恭（右1）等人赴國父紀念館中山碑林向孫中山銅像獻花致敬，圖為鄭麗文向與會者致詞。圖／中央社
中國國民黨總理孫中山誕辰161周年暨建黨132周年黨慶，國民黨主席鄭麗文（中）12日率領副主席兼祕書長李乾龍（右2）、副主席季麟連（左2）、蕭旭岑（左1）與張榮恭（右1）等人赴國父紀念館中山碑林向孫中山銅像獻花致敬，圖為鄭麗文向與會者致詞。圖／中央社

今年的孫中山誕辰，海峽兩岸再次上演一場奇特的「認祖大會」。習近平在北京宣稱，中國共產黨是孫中山革命事業最忠實的繼承者。

恰巧，日前民進黨秘書長徐國勇竟說，在台北市長候選人沈伯洋的身上看到孫中山的精神跟思想。當綠、紅兩方都來「分靈」孫中山這塊神主牌，孫中山一手創立的中國國民黨，卻已不知其然許久。

徐國勇把沈伯洋比作「孫中山精神」，說穿了不過是選舉包裝。民進黨向來不以孫中山為國父，也不熱中中國革命史，如今卻能隨手搬出孫中山為自家候選人貼金。這倒也不奇怪，政治人物借古喻今，本是尋常事；倒是國民黨眼睜睜看著別人借題發揮，平常卻沒幾分「嫡傳子孫」的自信和引以為榮。

至於中共，孫中山晚年聯俄容共、改組國民黨，確實與中共有一段革命淵源。毛澤東據此宣稱，共產黨完成了孫中山未竟的革命；習近平則更進一步，將民族復興、國家統一與孫中山的遺志相連。只是，中共繼承了孫中山革命追求強國、振興中華的招牌，卻未必繼承了他的憲政藍圖。

今天的台灣早已不是國民黨一黨獨大的年代。台灣主體意識成為社會主流，國民黨引以為傲的辛亥革命、北伐統一與革命建國史，對許多選民而言，已是遙遠的中國近代史。國民黨形式上沒有切斷自身中國革命的歷史根源，卻又無法清楚說明這段歷史與今日台灣的關係，於是「中華民國」喊得響亮，「以台灣為主」也掛在嘴邊；兩者如何銜接，卻始終語焉不詳，在意識形態戰場處處陷於被動，屢遭綠營論述掣肘。

國民黨主席鄭麗文說，感謝民進黨最近也肯定孫中山的精神跟思想。這話固然漂亮，但問題是，當孫中山變成人人可以引用的公共財，國民黨還剩下什麼可以吸引國人的政治信念？難道每逢國父誕辰獻花致敬，平日開中常會宣讀「總理遺囑」，便算完成歷史傳承？

孫中山不是國民黨的政治專利，但國民黨卻不能沒有自己的政治靈魂。當共產黨搶走革命正統、民進黨奪去民主招牌，國民黨若只剩歷史血統可以說嘴，卻拿不出與時俱進的思想主張，豈不是祖宗留下萬貫家產，子孫卻把家業敗得只剩一塊匾額？

孫中山的神主牌被人「分靈」，並不可惜；若國民黨只知守著神主牌，卻不知道自己究竟信仰什麼，才是可悲。若連立黨的靈魂都不知所以然，還談什麼繼承孫中山、開創台灣未來？

孫中山 神主牌 國民黨

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

國父誕辰紀念 國民黨：以孫中山為師謀兩岸和平共榮振興中華

紀念國父誕辰 習近平：中共是孫中山先生革命事業最忠實繼承者

洪秀柱：紀念國父不在爭奪歷史正統 而在承擔歷史責任

孫中山誕辰紀念活動 習近平再提統一

相關新聞

孫中山誕辰紀念活動 習近平再提統一

大陸昨天舉行「紀念孫中山先生誕辰一百六十周年大會」，中共總書記習近平發表講話有關涉台部分時表示，祖國完全統一一定要實現。他強調，「我們一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

兩岸和平倡議 丁守中：民間先行二軌協商

台北昨天舉行「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，「兩岸和平倡議」已有二百七十八位共同發起人，提出和平優先、恢復對話、深化合作及政治協商四項主張，呼籲兩岸應在和平、平等與相互尊重的基礎上，共同協商兩岸最終政治安排，並主張民間先行展開「二軌協商」，為兩岸官方恢復溝通創造有利條件。

蘇起：未來2年美管不了台灣

前國安會秘書長蘇起昨表示，從大陸國家主席習近平今年八月談話中，感受到北京對統一問題的「緊迫感愈來愈強」，且稱「未來兩年美國內鬥絕對管不了台灣」。前海基會副董事長兼秘書長邱進益則提出十年計畫，主張二○三二年統一兩岸貨幣、二○三六年解決兩岸政治問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。