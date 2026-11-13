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國父誕辰紀念 鄭麗文：要把三民主義延續下去

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國父孫中山先生誕辰161周年紀念，國民黨主席鄭麗文（左）前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理獻花致敬。記者曾學仁／攝影
國父孫中山先生誕辰161周年紀念，國民黨主席鄭麗文（左）前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理獻花致敬。記者曾學仁／攝影

昨天是國父孫中山誕辰紀念，國民黨主席鄭麗文昨表示，在孫中山思想啟發下，每一代國民黨人一切政治的努力、革命的理想都是為了民生而存在，是為了讓人人都過上好日子。紀念孫中山，就應承擔歷史責任，兩岸都為人民創造幸福，以交流累積互信，以和平處理兩岸關係，在振興中華的過程中相向而行。

鄭麗文昨率黨務主管到國父紀念館獻花致敬時表示，三民主義是「民族、民權、民生」，台澎金馬戰後胼手胝足的創立傲視全球的經濟奇蹟、民主奇蹟、均富社會，這也是每個人的理想跟責任，要把這份價值繼續延續下去。

國民黨表示，同一位孫中山，兩岸共同紀念；不同的社會發展歷程，共同追求人民幸福。值此孫中山誕辰紀念，鄭麗文日前以「善治與和平」闡述中山思想，大陸領導人習近平昨亦肯定孫中山先生三民主義追求民族獨立、社會進步、人民幸福。

國民黨表示，他們一貫主張兩岸對話協商，以和平方式化解政治分歧。中國大陸國家主席習近平強調兩岸一家人，有話好好說、有事多商量，這都為兩岸關係和平發展開闢了空間。國民黨以中華民國憲法為本，堅持九二共識，反對台獨，正視兩岸分治，主張雙方對等協商，推動兩岸交流合作融通，為台海開太平，為人民謀幸福。

國民黨前主席洪秀柱說，紀念國父，不在爭奪歷史正統，而在承擔歷史責任；不在口頭高喊中山思想，而在實踐三民主義。這份責任，從孫中山開始，也不應在這一代中斷，「承擔，是對孫中山最好的紀念」。

親民黨主席宋楚瑜昨也到國父紀念館致敬，「炎黃子孫不忘本，兩岸兄第一家親」，相信兩岸有智慧、有能力，能從交流中相互瞭解、化解而和解，共同創造中華民族更為恢宏璀璨的新時代。

鄭麗文 孫中山 國父紀念館

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