蘇起：未來2年美管不了台灣

前國安會秘書長蘇起昨表示，從大陸國家主席習近平今年八月談話中，感受到北京對統一問題的「緊迫感愈來愈強」，且稱「未來兩年美國內鬥絕對管不了台灣」。前海基會副董事長兼秘書長邱進益則提出十年計畫，主張二○三二年統一兩岸貨幣、二○三六年解決兩岸政治問題。

蘇起昨天在「兩岸和平倡議」大會上表示，他早在二○一四年就曾撰文指出，台灣只有「鬥、拖、和」三個選擇，鬥跟拖都是死路一條，「拖」總有拖到不能拖的一天，「和」是唯一的活路。

談及美國是否協防台灣，蘇起以伊朗戰事為例，質疑美軍作戰能力及軍工產能。他認為，美國難以應付中等實力的伊朗，若面對更強的大陸，更不可能輕易介入。

蘇起說，習近平八月十七日在紀念江澤民百歲誕辰大會上，引述江澤民有關「祖國統一」與「民族復興」的談話。他解讀，過去大陸強調在民族復興過程完成統一，如今傳達的訊息卻變成「先統一、後復興」，跟以前完全倒過來，也是改革開放以來首次看到統一被放在民族復興之前。

蘇起認為，中共現任政治局常委是歷來最了解台灣的一群人，包括李強、蔡奇、王滬寧都曾到過台灣，所以也承受更大的對台政策壓力。另一方面，蘇起說，美國兩黨又將爭奪權力，未來兩年絕對管不了台灣。他呼籲兩岸恢復對話，並稱「內鬥外鬥是死路，只有內和外和才是活路」。

邱進益則呼籲民進黨廢除台獨黨綱，也要求大陸放棄武統。他建議將「兩岸和平倡議」改為「兩岸和平融合倡議」，並提出十年計畫，爭取二○二八年總統大選時舉行授權政府與大陸談判建立共同市場的公投。若獲通過，先互設常駐代表機構，以「九二共識」為基礎，於二○三○年建立共同市場、二○三二年建立統一貨幣，並於二○三六年解決兩岸政治問題。