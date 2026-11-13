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孫中山誕辰紀念活動 習再提統一

聯合報／ 特派記者陳湘瑾、記者陳宥菘／北京、台北報導
昨天是孫中山先生誕辰紀念日，兩岸都有相關紀念活動。圖為青島中山公園的孫中山大型雕像前已擺滿鮮花。早在一九二九年，青島就將該市原第一公園更名為中山公園以茲紀念。 中新社
昨天是孫中山先生誕辰紀念日，兩岸都有相關紀念活動。圖為青島中山公園的孫中山大型雕像前已擺滿鮮花。早在一九二九年，青島就將該市原第一公園更名為中山公園以茲紀念。 中新社

大陸昨天舉行「紀念孫中山先生誕辰一百六十周年大會」，中共總書記習近平發表講話有關涉台部分時表示，祖國完全統一一定要實現。他強調，「我們一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

習近平表示，孫中山先生始終堅持維護國家統一、民族團結，堅決反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。他表示，解決台灣問題實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。

「面向未來，我們堅持和平統一、一國兩制方針，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意同台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展對話協商」。

習近平並喊話，兩岸同胞及海內外全體中華兒女攜手，共同反對台獨分裂勢力，共同為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而努力，「歷史潮流不可阻擋，祖國完全統一一定要實現，一定能夠實現」。

在歷史定位論述上，習近平稱，「中國共產黨是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者」，並指孫中山當年關於未來中國建設的很多構想，不僅早已成為現實，而且比孫中山構想和描繪得更為豐富和宏闊。

昨天的紀念大會在北京人民大會堂舉行，除習近平外，中共政治局六名常委均出席大會，另還有中央黨政軍群各部門、北京市負責人等人，還有孫中山親屬、港澳台人士、海外來賓、外國駐華使節等約三千人出席。

陸委會先前已表示，孫中山先生誕辰是一六一年。昨天進一步表示，中共若真心要紀念孫中山，就應該正視其創建的中華民國仍屹立不搖的客觀事實、尊重台灣自由民主的生活方式，並致力落實孫先生畢生追求民主、民權的努力，勇於推動中國大陸的政治改革與民主化。陸委會副主委梁文傑昨天在例行記者會上指出，習講話的涉台內容不多且用詞如舊，是藉紀念大會確立中國共產黨的統治合法性和「習思想」的正確偉大。

孫中山 統一 習近平

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