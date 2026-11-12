兩岸和平倡議逾200人發起 梁文傑：應該向中共呼籲！不要搞錯對象

針對前考試院長關中、前立委丁守中等人發起的「兩岸和平倡議」，陸委會副主委梁文傑今（12）日表示，台海和平的重要性全世界都知道，但現在想要破壞和平的是中共，所以要呼籲和平的話，應該是向中共去呼籲，不要搞錯對象。

陸委會12日下午舉行例行記者會，有記者提問，由前考試院長關中、前立委丁守中等人共同推動的「兩岸和平倡議」，上午舉行大會，前立法院長王金平、前行政院長陳冲等人也出席，請問陸委會對這個倡議的訴求有沒有什麼回應？

梁文傑表示，這個倡議是由關中、丁守中先生結合200多位學者發起，「我看名單大概都是大家比較耳熟能詳的老面孔」。

梁文傑指出，其實台海和平的重要性全世界都知道，但是全世界也都知道，現在想要破壞和平的是中共，不是台灣。他強調，如果要呼籲和平，應該是向中共去呼籲，不要搞錯對象。

針對倡議聲明提出以「兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗」，梁文傑稱，「這句話沒有人不贊成，我也贊成」，但他強調，和平不是投降，因為投降換不來平等跟尊嚴，也保不住自由跟民主。

梁文傑還反問，「如果要投降，1949年就可以投降了，幹嘛要帶200萬人來台灣？」

至於倡議呼籲「兩岸共同協商最終政治安排」，梁文傑引用前總統蔣經國1982年的談話指出，「中共不守信用，任何期望中共會允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的」。他說，這段話可以完全由香港這幾年的經驗來印證。

梁文傑最後呼籲，希望社會各界應該要認清中共要吞併台灣的野心，不要有不切實際的幻想，也不要迎合中共對台的敘事，誤導國際社會的認知。