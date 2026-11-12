羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我是外省人…完全聽不懂他在講什麼

資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。對此，陸委會副主委梁文傑今（12）日表示，台灣如果沒有言論自由，羅大佑就不可能上這個節目。他並稱，「正是因為我是外省人，所以我完全聽不懂羅大佑在講什麼」，羅大佑不能代表外省人。

陸委會12日下午舉行例行記者會，本報記者提問，請問陸委會怎麼看待羅大佑對台灣言論自由的批評，以及這起爭議？

梁文傑說，「我不太知道羅大佑先生講的『政府讓人家恐懼』到底是什麼意思。」今天在各種網路平台及言論管道上，「大家愛講什麼講什麼」，只要不犯法，基本上他不認為台灣人會因批評政府而感到恐懼。

不過，梁文傑指出，羅大佑特別提到省籍問題，說外省人會被當成賤民等言論，陸委會的立場認為，這樣的說法「對社會造成一個很大的分裂的作用」。

梁文傑回顧，1994年台北市長選舉可能是台灣省籍動員最厲害的一次，從那場選舉之後，各政黨、政治人物都學到教訓，幾乎沒有人敢再挑出省籍議題來講、刺激大眾情緒。

他感嘆，「過了32年之後，很難想像居然還有人會用這樣的言詞去講省籍的問題」，並呼籲「選舉就是選舉，選完大家就是各安其分」，不要再把台灣社會的痛點讓大家再痛一次。

隨後有媒體追問，梁文傑同樣具有外省背景，以台灣目前的情況來看，是否有感受到像羅大佑所說的處境？

梁文傑回應，「正是因為我是外省人，所以我完全聽不懂羅大佑在講什麼」。羅大佑不能代表外省人，因為他本身也不是外省人，他不用去幫外省人多費心了。