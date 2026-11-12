習近平紀念孫中山誕辰 梁文傑指「目的有2」、涉台用詞如舊

大陸12日上午在北京人民大會堂舉行「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」（台灣計為161周年），中共總書記習近平發表約35分鐘講話，當中也提及台灣。陸委會副主委梁文傑指出，習講話的涉台內容不多且用詞如舊，這次講話主要是以紀念孫中山誕辰為由，確立中國共產黨的統治合法性和「習思想」的正確偉大。

梁文傑12日在記者會上表示，習近平這篇講話，關於兩岸統一的部分並不多，用字遣詞和過去並沒有太大的差別。習最主要談兩個，一是宣稱中共是孫中山革命理念的正統繼承人，也就是確立中共政權統治的合法性。

他續指，另一個部分，就是藉由孫中山誕辰的紀念，再次確認習近平思想的正確偉大和光榮。習近平提出了很多呼籲，比如堅持愛國、愛黨、愛社會主義，堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，堅持要把馬克思主義的基本原理同中國具體實際相結合等等。

有媒體提問，包括新黨主席吳成典等人出席在北京舉行的紀念孫中山誕辰160周年相關活動，梁文傑說，這幾個人都是統戰活動的老面孔，但不屬於政府管制對象，希望他們不要說出傷害台灣利益的話。