陸委會：中共若真心紀念孫中山 應正視中華民國客觀存在事實

大陸12日上午舉行「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」（台灣計為161周年），中共總書記習近平發表講話並提及台灣。陸委會傍晚表示，中共若真心要紀念孫中山，就應該正視其創建的中華民國仍屹立不搖的客觀事實、尊重台灣自由民主的生活方式，並致力落實孫先生畢生追求民主、民權的努力，勇於推動中國大陸的政治改革與民主化。

陸委會12日發布新聞參考資料指出，中共紀念孫中山活動由全國政協舉辦，目的是為了對台統戰、推促統一。中華民國是主權國家，由孫中山先生與無數革命先烈所共同創建，迄今國祚無一日中斷，從未被推翻、取代，與中華人民共和國互不隸屬，這是不容爭辯的事實。

陸委會說，自由民主的中華民國已在台澎金馬落地深耕，與專制集權的中華人民共和國走在不同的國家發展路徑上，中華人民共和國從未統治過台灣一日，無權強加台灣所謂「統一」義務，更無權干涉台灣的發展方向。

陸委會表示，兩岸間的根本問題在於民主自由與集權專制的重大差異，所謂「一國兩制」最終就是中共專制統治，台灣主流民意已堅定拒絕，政府也不可能接受。台灣的未來，應在中華民國民主憲政體制下，由2,300萬台灣全體人民自己決定，絕不是由一個獨裁政權來決定。

陸委會指出，中共不應選擇性利用及超譯孫中山先生的言論，應銘記孫先生一生都致力於推翻專制帝制、實現主權在民的理想，勇敢面對內部政治社會問題，推動民主改革，落實還權於民，讓中國大陸能自由民主的發展。

陸委會呼籲，中共應遵循孫中山先生「和平」的遺訓，停止對台恫嚇施壓、威脅台海及印太區域和平穩定，與我民選合法政府溝通對話，務實處理兩岸分歧。