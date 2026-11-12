香港立法會通過首個單一特定區域專屬法例

香港立法會三讀通過北都發展條例草案，這是香港首次為單一特定區域制定的專屬法例，香港立法會議員稱條今是為北都發展拆牆鬆綁、提速提效。

港府原擬在年底通過這條例，現在提前了約個半月。香港立法會星期四下午以舉手表決方式，過半數三讀通的條例草案，列明便利北都發展六個政策範疇，包括精簡區內土地規劃程序，非保育地帶申請改變用途的處理時間將會由以往至少九個月，縮短至兩個月，臨時用途土地期限由一般三年延長至最長七年。

香港北都即位於新界的北部都會區，包括元朗區等多個新市鎮範圍內，有多個處於不同規劃及建設階段的新發展區、其規劃面積約三萬公頃，約為香港總面積的三分之一，其現居住人口逾百萬為香港人口的近七分之一。

條例北都草案亦授權香港特首會同行政會議，可就六個範疇訂立附屬法例，制定落實細節。港府發展局局長甯漢豪說，會在明年1月向立法會提交附屬法例，爭取相關便利措施在明年第一季生效，日後隨住北都建設進入不同階段，會適時按需要，引入新法例或修訂條例。

在條例草案辯論期間，香港立法會議員也提出不少建議，如代表批發及零售的邵家輝，建議設北都投資移民計劃，門檻是二千萬港元。要求投資移民者一定要在北都開設實體店，公司或店舖也好，一定要聘請兩至三名本地員工。