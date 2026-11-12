國台辦稱跨國鎮壓為編造 陸委會：非中共幾句話就能否認

針對大陸國台辦昨天指跨國鎮壓是民進黨當局編造的謊言，煽動兩岸對立對抗，陸委會副主委梁文傑今天表示，中共是否涉及跨境鎮壓不是幾句話就可以否認，我方司法調查掌握的事證才是最重要依據。他指出，從矢板明夫被攻擊、黃益豪假車禍案到沈伯洋被監控，幾個案子都有相同特徵。

梁文傑12日在例行記者會上，主動針對國台辦發言人張晗11日在記者會稱，「跨國鎮壓是民進黨當局編造的謊言，是為了台獨分裂張目，販賣兩國論。是民進黨推行綠色恐怖，放大寒蟬效應，煽動兩岸對立對抗」等評論做出回應，表示必須嚴正地指出，國台辦的說法完全經不起事實檢驗。中共是不是涉及跨境鎮壓，不是國台辦幾句話就可以否認，我們司法調查掌握的事證才是最重要依據。

他接著以媒體人矢板明夫遭暴力攻擊案為例指出，起初國台辦將這個案子說成是普通治安事件，甚至稱嫌犯可能是出於義憤，但是我們檢方調查很清楚，這個案子有幾個特點。一是境外出資指使，有境外人士不滿矢板明夫對兩岸問題的發言，出資委託他人組成跨國的施暴集團；二是組織分工犯罪，施暴集團有香港幫派成員；三是有事前勘查部署；四是實際暴力攻擊。目前被抓的嫌犯廖港發在檢方起訴後，已在法院開庭時坦承犯行，而且對起訴的罪名全數認罪。

梁文傑續指，喜劇演員黃益豪的假車禍案，也有幾個同樣的特徵，包括境外出資指使，跟監蒐集個資、境內分工策劃，蓄意製造假車禍，還有事後回報。國台辦對這個案子也說是「惡意抹黑」，但是我們地檢署所查到的事證，這兩個案件都很清楚顯示，不是出於義憤，跟一般的治安事件完全不同，絕不是憑空捏造，「沈伯洋被監控的案子也是一樣，都有相同的特徵」。

梁文傑強調，政府保障所有人民的言論自由，無論政治立場都有權利自由表達意見，不應該因為批評中共就要遭到跟監、恐嚇甚至暴力傷害，這是需要防範的問題，也是對台灣民主自由制度的最大考驗。