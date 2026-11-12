中韓外長時隔三個月 將再會晤

中國大陸和南韓國官方12日宣布，南韓外交部長趙顯將訪陸兩天，期間將與大陸外交部長王毅會晤。這是中韓外長時隔三個月再次會面。

時隔五年訪問南韓的王毅，在今年8月訪問首爾兩天，在與南韓外長趙顯會面時表明，中國始終致力於為朝鮮半島和平穩定發揮建設性作用，樂見韓朝（南北韓）邁向和平共處，並敦促美國改變長期以來對朝鮮的敵視政策。

大陸外交部發言人毛寧12日在例行記者會上宣布，經中韓雙方商定，韓國外交部長趙顯將於11月13日至14日訪華。

根據韓聯社報導，韓國外交部發言人樸鬥淳12日在例行記者會上說，趙顯應王毅邀請自11月13日至14日對中國進行訪問。兩人將於13日舉行會談並共進晚餐。

樸鬥淳介紹，這將是韓中外長時隔三個月再次舉行會談。在韓國總統李在明下周訪陸出席亞太經合組織（APEC）深圳峰會之際，兩位外長將就韓中關係、朝鮮半島地區局勢等事宜廣泛交換意見。

韓聯社12日引述南韓總統府青瓦台國家安保室室長魏聖洛稱，總統李在明將於11月16日至19日先後訪問菲律賓馬尼拉和中國深圳，出席東協峰會和亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。