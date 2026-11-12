快訊

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

胡瓜錄影挑戰垂降出意外 突失去平衡「頭下腳上」小禎都慌了

裝填火藥出意外！嘉義東石煙火工廠爆炸 印尼移工全身100%三級燒燙傷

聽新聞
0:00 / 0:00

G7外長關注台海和平 大陸外交部：完全不能代表國際社會

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
七大工業國集團（G7）外交部長在巴黎舉行會議後發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義地參與國際組織。法新社
七大工業國集團（G7）外交部長在巴黎舉行會議後發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義地參與國際組織。法新社

七大工業國集團（G7）外交部長在巴黎舉行會議後發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義地參與國際組織。大陸外交部發言人毛寧12日表示，七大工業國集團是個抱守冷戰思維、搞集團政治的意識形態小圈子，完全不能代表國際社會。中方奉勸七大工業國集團管好自己的事情，履行好自身責任。

毛寧指出，注意到這份聯合聲明，中方在台灣等問題上的立場是一貫明確、正當合理和光明磊落的。

毛寧提到，有關聲明無視客觀事實，無視中國為世界和平穩定與發展所做的積極貢獻，粗暴干涉中國內政，惡意污蔑抹黑中國。

毛寧強調，有關內容言辭荒謬，再次證明七大工業國集團是個抱守冷戰思維、搞集團政治的意識形態小圈子，完全不能代表國際社會。中方奉勸七大工業國集團管好自己的事情，履行好自身責任，為應對當今各種緊迫挑戰、促進國際團結多發揮正面作用。

台海 和平

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

COP31／大國冷落…美中領袖缺席 G7僅英相現身

施振榮代表出席APEC峰會 賴總統交付三項任務

APEC工商領導人峰會 谷歌波音等申請參會

APEC 行前會 賴總統託付施振榮傳達台灣三主張

相關新聞

黃仁勳婚外情風波影響中美關係、黃樂在北京？ 陸外交部回應了

輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風波愈演愈烈，被指可能是女主角的黃樂遭疑具共諜背景，中方是否擔心黃仁勳事件影響中美關係及中美元首會晤？大陸外交部發言人毛寧12日表示，對於所謂的「中國間諜」論調已經闡明了立場。她指，中國的科技進步靠的是自主創新和開放合作。美方應當停止編造所謂的「間諜敘事」為實施科技封鎖尋找藉口。

前海基會副董事長倡和平十年計畫 爭取後年「兩岸共同市場」公投

前立法院長王金平今（12）日表示，兩岸「打不得仗，一定要和平」，並提出促進兩岸和平的6項方向，強調應主動創造和平條件，避免成為大國地緣利益交易的籌碼。前海基會副董事長兼秘書長邱進益則提出「兩岸和平融合倡議10年計畫」，主張2030年建立兩岸共同市場、2032年統一貨幣，並在2036年解決兩岸政治問題。

陸商務部：中美正就降稅、貿易、投資等問題保持密切溝通

大陸商務部新聞發言人何亞東12日表示，中美雙方目前正就降稅、貿易、投資等領域各自關切問題保持密切溝通。其中300億美元對300億美元對等降稅框架安排有利穩定和拓展中美雙邊貿易，兩國工商界對此都抱有較高期待，中美雙方正就實施有關安排保持密切溝通。

川習三會前暖身！中美政黨對話北京登場 中共中聯部長出席

亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於下周登場，年內第3度川習會有望舉行。中共中央對外聯絡部部長劉海星12日表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，在當前形勢下，雙方共同利益不是減少了，而是更多了。面向未來，中美應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，一道探索新時代兩個大國正確相處之道。

中韓外長時隔三個月 將再會晤

中國大陸和南韓國官方12日宣布，南韓外交部長趙顯將訪陸兩天，期間將與大陸外交部長王毅會晤。這是中韓外長時隔三個月再次會面。

G7外長關注台海和平 大陸外交部：完全不能代表國際社會

七大工業國集團（G7）外交部長在巴黎舉行會議後發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義地參與國際組織。大陸外交部發言人毛寧12日表示，七大工業國集團是個抱守冷戰思維、搞集團政治的意識形態小圈子，完全不能代表國際社會。中方奉勸七大工業國集團管好自己的事情，履行好自身責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。