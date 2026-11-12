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G7外長關注台海和平 大陸外交部：完全不能代表國際社會
七大工業國集團（G7）外交部長在巴黎舉行會議後發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義地參與國際組織。大陸外交部發言人毛寧12日表示，七大工業國集團是個抱守冷戰思維、搞集團政治的意識形態小圈子，完全不能代表國際社會。中方奉勸七大工業國集團管好自己的事情，履行好自身責任。
毛寧指出，注意到這份聯合聲明，中方在台灣等問題上的立場是一貫明確、正當合理和光明磊落的。
毛寧提到，有關聲明無視客觀事實，無視中國為世界和平穩定與發展所做的積極貢獻，粗暴干涉中國內政，惡意污蔑抹黑中國。
毛寧強調，有關內容言辭荒謬，再次證明七大工業國集團是個抱守冷戰思維、搞集團政治的意識形態小圈子，完全不能代表國際社會。中方奉勸七大工業國集團管好自己的事情，履行好自身責任，為應對當今各種緊迫挑戰、促進國際團結多發揮正面作用。
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