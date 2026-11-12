前海基會副董事長倡和平十年計畫 爭取後年「兩岸共同市場」公投

前立法院長王金平今（12）日表示，兩岸「打不得仗，一定要和平」，並提出促進兩岸和平的6項方向，強調應主動創造和平條件，避免成為大國地緣利益交易的籌碼。前海基會副董事長兼秘書長邱進益則提出「兩岸和平融合倡議10年計畫」，主張2030年建立兩岸共同市場、2032年統一貨幣，並在2036年解決兩岸政治問題。

「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」12日上午在台大醫院國際會議中心舉行，由前考試院長關中、前立委丁守中等人共同推動，王金平、前行政院長陳冲、前國安會秘書長蘇起、前外交部長林永樂等人出席。

王金平致詞時表示，台灣目前面臨朝野對立、社會不團結及兩岸不和平3項問題，其中最可能立即引發重大危機的，就是兩岸不和平。他強調，兩岸打不得仗，一定要和平。

針對如何促進兩岸和平，王金平提出6項方向，包括以中華文化作為兩岸紐帶、以民族血緣搭建謀和橋梁、記取「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」的歷史教訓，以及透過經濟互補、共同發展，充實和平基礎。

王金平並主張，兩岸應以「利他精神」、「同理思維」接納彼此，求同存異、包容歧異，累積互信。最後則是主動創造和平條件，「掌握營造兩岸和平的鑰匙，避免成為大國地緣利益交易的籌碼」。他也提到，自己兩年前成立「中道和平聯盟」，希望以「政治走中道、經濟走正道、社會走公道」作為處理兩岸問題的基礎。

邱進益則表示，當前兩岸關係「兵凶戰危」，解放軍頻繁圍台軍演，隨時可能「由演轉戰」，情勢比1996年台海飛彈危機「有過之而無不及」。他呼籲民進黨廢除台獨黨綱，同時要求大陸實踐「中國人不打中國人」的宣示，放棄武統選項，認為「一邊放棄台獨選項，一邊放棄武統選項」，才是追求和平的基本辦法。

邱進益稱，兩岸現狀不可能永久維持，建議將「兩岸和平倡議」改為「兩岸和平融合倡議」，並提出10年計畫，建議2027年秋季由立法院提議舉行授權公投，授權政府與大陸談判建立兩岸共同市場，爭取在2028年總統大選時一併舉行公投。

按照邱進益的構想，如果公投通過，新政府可在2028年就職後與大陸展開談判，首先建立「兩岸互設常駐代表機構」，取代海基會、海協會的功能，再以「九二共識」為基礎，爭取2030年建立兩岸共同市場，擴大人流、物流、金流及資訊流交流。

邱進益進一步提出，2032年希望建立「兩岸統一貨幣」，之後再討論如何解決政治分歧，包括聯邦制、邦聯制、一國兩制、一國兩府等可能安排，並以2036年作為解決兩岸政治問題的目標。

前外交部長林永樂則表示，過去10年兩岸關係持續惡化，雙方溝通對話管道中斷，當前首要之務是「維護和平、避免戰爭，避免任何形態的衝突，促進兩岸的對話交流」。他回顧馬英九2008年至2016年執政期間，兩岸先後簽署23項協議，認為這些成果是推動和平對話的重要基礎。

林永樂強調，維護台海和平穩定，可以成為國內各界、兩岸、美中之間，乃至國際社會的「最大公約數」，推動兩岸和平倡議也應爭取美國及國際社會的理解與支持。