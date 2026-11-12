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陸商務部：中美正就降稅、貿易、投資等問題保持密切溝通

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部發言人何亞東。中新社
大陸商務部發言人何亞東。中新社

大陸商務部新聞發言人何亞東12日表示，中美雙方目前正就降稅、貿易、投資等領域各自關切問題保持密切溝通。其中300億美元對300億美元對等降稅框架安排有利穩定和拓展中美雙邊貿易，兩國工商界對此都抱有較高期待，中美雙方正就實施有關安排保持密切溝通。

央視新聞報導，何亞東希望美方與中方共同努力，盡快推動有關安排落地見效，為兩國農產品貿易創造更多有利條件。

何亞東又提到，關於經貿磋商，中美雙方正就貿易、投資等領域各自關切問題保持密切溝通，有關進展將適時公布。

何亞東表示，自2025年5月以來，中美雙方已舉行8輪經貿磋商，中方已全面落實前期磋商共識。「我想強調的是，中美經貿關係本質是互利共贏，合作才是唯一正確道路。中方願與美方在經貿磋商機制下持續加強合作，妥善管控分歧，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。」

針對歐盟有關國家禁用大陸企業設備的問題，何亞東指出，注意到有關報導，已向相關國家政府表達嚴重關切。中方一貫認為，5G是全球數位經濟發展的重要基礎設施，建設和營運應尊重市場規律、技術中立和國際規則。

何亞東強調，中方堅決反對將技術問題政治化、泛安全化。希望相關國家及時修正錯誤做法，為華人企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

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