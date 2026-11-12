川習三會前暖身！中美政黨對話北京登場 中共中聯部長出席

亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於下周登場，年內第3度川習會有望舉行。中共中央對外聯絡部部長劉海星12日表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，在當前形勢下，雙方共同利益不是減少了，而是更多了。面向未來，中美應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，一道探索新時代兩個大國正確相處之道。

中共中央對外聯絡部官網發布，劉海星在北京出席「2026中美政黨對話」時表示，劉海星表示，中美同為亞太地區國家、世界前兩大經濟體，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。在當前情勢下，雙方共同利益不是減少了，而是更多了。

劉海星提到，1個穩定、健康、永續發展的中美關係不僅符合兩國人民利益，也是亞太和世界和平繁榮的重要保障。習近平主席與川普總統在半年內實現互訪，創造了中美交往的歷史。兩國元首同意建構「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，為中美關係未來發展指明方向。

劉海星表示，當今世界正經歷百年未有之大變局。面向未來，中美應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，一道探索新時代兩個大國正確相處之道。雙方應建立正確認知，有效管控分歧，拓展互利合作，促進人文交流，承擔大國責任，共同努力夯實中美建設性戰略穩定關係的基礎。

劉海星指出，中美政黨對話迄今已成功舉辦15屆，成為中美各界溝通對話的重要平台。期待兩國政黨、政治家、各界有識之士，充分發揮專業影響力與社會號召力，推動中美關係持續健康穩定發展。

美國前駐陸大使、前聯邦參議員包可士（Max Baucus，陸譯博卡斯）等美方代表表示，美中雖然歷史文化和政治體制不同，但同為世界主要大國和重要經濟體，擁有廣泛共同利益，對國際事務有重要影響力。美中關係趨於穩定平衡，有利於各自發展目標的實現和國際治理難題的解決。雙方應掌握兩國元首成功會晤為雙邊關係發展創造的良好條件，持續加強溝通對話，以尊重、平等、求同存異精神加深相互理解，透過良性競爭和互利合作實現共同發展，為亞太和世界注入更多穩定預期和發展動力。