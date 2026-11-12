韓正出席COP31峰會 籲已開發國家應率先減排、兌現氣候資金承諾

大陸國家副主席韓正在第31屆聯合國氣候峰會（COP31）領導人峰會上發言時，建議已開發國家應率先減排，兌現氣候資金承諾。

新華社報導，韓正11日以大陸國家主席習近平特別代表身分出席在土耳其舉行的COP31領導人峰會，並作國別發言。韓正引述習近平的話指出，應對氣候變遷是人類共同的事業，當前全球氣候變遷不利影響加速顯現。

面對新形勢，韓正提出四點建議。他希望看到全面有效落實《聯合國氣候變遷綱要公約》及其《巴黎協定》，已開發國家應率先減排，兌現氣候資金承諾。

韓正提到，中國今年規劃了2030年非化石能源發電量占比達50%、電能占終端能源消耗比重達到35%等目標，堅定不移推進碳達峰碳中和；中國也願推動氣象智慧預警方案「媽祖」在更多國家落地應用，協助各國防範與應對氣候風險。

此外他也說，中國將持續推動「非洲光帶」等應對氣候變遷南南合作項目，推出「全球南方氣候行動領袖計畫」能力建構項目。中國也將為國際航空碳抵銷和減排機制的公平有效實施做出貢獻。

他提及，中國大陸和土耳其在再生能源、人工智慧、生物科技等領域合作前景廣闊，可共同打造更多合作亮點。中方讚賞土方為推動全球氣候治理所做努力，願同土方一道推動COP31取得成功。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）11日在COP31演說時，指責石油和天然氣利益集團阻撓應對氣候變遷的行動，並敦促出席COP31的世界領導人「終結對化石燃料的依賴」。