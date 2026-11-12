稱北京對統一緊迫感增強 蘇起示警：未來2年美國絕對管不了台灣

前國安會秘書長蘇起今（12）日表示，他從大陸國家主席習近平今年8月的談話中，感受到北京對統一問題的「緊迫感愈來愈強」。至於大陸是否會在2027年或2028年對台動武，他坦言不知道，但認為美國內部政治鬥爭加劇，「未來2年美國絕對管不了台灣」。

由前考試院長關中、前立委丁守中等人共同推動的「兩岸和平倡議」，12日上午在台北舉行紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會，邀集前立法院長王金平、前行政院長陳冲及多位前國安、外交官員出席。

蘇起在會中表示，他早在2014年就曾撰文指出，台灣只有「鬥、拖、和」3個選擇，其中「鬥跟拖都是死路一條」，因為「『拖』總有拖到不能拖的一天，『和』是唯一的活路」。他說，當時自己就像烏鴉一樣，不斷提出警告，至今還是未能說服許多人。

談及美國是否會協防台灣，蘇起以近期伊朗戰事為例，質疑美軍的作戰能力及軍工產能。他認為，伊朗只是中等國家，美國已難以應付，如果在東亞面對實力遠強於伊朗的中國大陸，美國更不可能輕易介入。他稱，台灣民眾對於美國會出兵協防的期待，應該有所調整，「所以美國的因素，大家不要再把它放在心裡面」。

至於大陸是否可能對台動武？蘇起提到，習近平今年8月17日在紀念江澤民百歲誕辰大會上的講話，引述江澤民有關「祖國統一」與「民族復興」的論述。他指出，過去大陸強調在民族復興過程中完成統一，但他認為這次談話傳達的訊息不同，變成「先統一、後復興」。

蘇起強調，「這是跟以前完全倒過來」，也是1978年大陸改革開放以來，首次看到祖國統一被放在民族復興之前，「這個緊迫感非常清楚」。

蘇起進一步指出，中共現任政治局常委是歷來最了解台灣的一群人，包括李強、蔡奇、王滬寧都曾到過台灣，蔡奇返陸後甚至寫過日記，對台灣印象非常好。但他認為，正因為這些人了解台灣，對台政策所承受的責任與壓力也更大。

他表示，假如民進黨在今年地方選舉及2028年總統大選接連獲勝，北京領導層面臨的內部壓力可能進一步增加。再加上近期日本因素加入，「一個美國不夠，現在日本因素加進來」，讓北京對台灣問題的緊迫感持續升高。

另一方面，蘇起認為，美國內部政治鬥爭持續升高，民主、共和2黨未來都將面臨政治權力競爭，「未來2年美國絕對管不了台灣」。他形容，「美國老大哥不但腿是軟的，眼睛都沒有看到你台灣身上」。

蘇起最後強調，發起兩岸和平倡議，就是希望讓台灣民眾及國際社會了解當前局勢的危險。他重申，「內鬥外鬥是死路，只有內和外和才是活路，才能夠救台灣」，呼籲兩岸恢復對話，避免走向衝突。