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紀念國父誕辰 習近平：中共是孫中山先生革命事業最忠實繼承者

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」12日與北京人民大會堂舉行。記者陳湘瑾／攝影
「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」12日與北京人民大會堂舉行。記者陳湘瑾／攝影

「紀念孫中山先生誕辰160周年紀念大會」12日與北京人民大會堂舉行（台灣稱161周年），大陸國家主席習近平發表講話，他重申中國共產黨是孫中山革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者，並將孫中山的愛國救國、百折不撓、倡導團結等精神，連結到當前中共的治理。

該活動12日與北京人民大會堂舉行，人民大會堂的主席台後方可見孫中山畫像，和「一八六六至二〇二六」字標。活動於早上10點開始。

中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席大會；王滬寧主持本次大會。其他參與者包括中央黨政軍群各部門、北京市負責人，各民主黨派、工商聯及無黨派人士代表，以及孫中山親屬、港澳台人士、海外來賓、外國駐華使節等約3,000人出席大會。習近平於紀念大會前接見孫中山親屬及海外來賓代表。

作為比較，習近平在2016年150周年大會上致詞達50分鐘，本次致詞長度為35分鐘。這次講話中多次提及要學習、繼承、發揚孫中山的精神，包括其愛國救國、追求真理、百折不撓、倡導團結、胸懷天下等精神。

在歷史定位論述上，習近平稱，孫中山是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅。還提到「孫中山在中國共產黨幫助下，把舊三民主義發展為新三民主義，實行聯俄、聯共、扶助農工三大政策，改組中國國民黨，推動北伐戰爭取得勝利，把反帝反封建的民主革命推向前進。」

習近平表示，「中國共產黨是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者」，並指孫中山當年關於未來中國建設的很多構想，不僅早已成為現實，而且比孫中山構想和描繪得更為豐富和宏闊。

習近平的講話也連結孫中山精神與中共當下的治理情境，並提到「四個自信」。習近平表示，孫中山一生愛國救國，學習、繼承、發揚他的寶貴精神，就要高揚愛國主義精神、奮力實現祖國繁榮富強。要堅持愛國和愛黨、愛社會主義相統一，堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

在倡導團結方面，習近平表示，孫中山致力於廣泛聯合各方力量，稱孫中山的統一戰線政策、三民主義政治綱領、艱苦奮鬥精神，被毛澤東稱讚為「留給我們的最中心最本質最偉大的遺產」。要團結一切可以團結的力量，促進政黨關係、民族關係、海內外同胞等關係和諧，鞏固和發展愛國統一戰線。

王滬寧表示，習近平的講話深切緬懷孫中山為民族獨立、社會進步、人民幸福建立的不朽功勳，回顧總結中國共產黨人繼承孫中山遺志、團結帶領全國各族人民不懈奮鬥創造的偉大成就，就學習繼承發揚孫中山寶貴精神，激勵全體中華兒女為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥提出明確要求，呼籲兩岸同胞以及海內外中華兒女共同為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而努力。

習近平 孫中山 中共

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