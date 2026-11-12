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兩岸和平倡議提4大主張 發起人丁守中：民間可先行二軌協商

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中。記者張鈺琪／攝影
前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中。記者張鈺琪／攝影

「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」今（12）日在台北舉行，前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，這項倡議目前已有超過280位共同發起人，並提出和平優先、恢復兩岸對話、深化合作及推動政治協商4大主張。他強調，兩岸應在和平、平等與相互尊重的基礎上，共同協商最終政治安排，民間也可先行展開「二軌協商」，為未來兩岸官方恢復溝通創造有利條件。

紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會12日上午在台大醫院國際會議中心舉行，由前考試院院長關中開場致詞，丁守中報告倡議緣起、宗旨及未來工作方向，前立法院長王金平、前行政院長陳冲、前國安會秘書長蘇起等人也出席活動。

丁守中表示，這項倡議從今年5月18日首次舉行學者專家座談至今，已召開十多次會議，並於10月31日舉行全體發起人共識會，凝聚出4大主張。他強調，台灣要遠離戰火、確保和平，不能只依靠無限制採購軍備，更應認知兩岸同胞同屬中華民族，將民族親情轉化為兩岸和解共生、互利雙贏的基礎。

針對4大主張，丁守中指出，首先是以和平為優先，反對戰爭及任何形式的武力衝突，從降低敵意、停止相互攻訐及汙名化做起；其次是恢復兩岸對話，建立持續性的和平溝通管道，加強民間交流，重建兩岸人民互信。第三是深化功能性事務合作，面對全球產業鏈重組，探索兩岸產業合作新契機；第四則是正視兩岸分治的歷史與現實，尊重彼此制度差異，堅持平等、尊重及互利原則，為最終政治協商與政治體制安排創造條件。

丁守中強調，兩岸和平倡議是民間組織，認為可以由民間先行展開二軌協商，如同當年美蘇關係解凍的過程，為兩岸官方未來正式恢復溝通創造有利條件。未來也將舉辦兩岸論壇、演講會及座談會，並透過自媒體及社群平台擴大倡議影響力。

他並透露，未來將成立5個工作組，分別為「台海安全與危機預防組」、「兩岸經貿科技與產業合作組」、「兩岸文化青年與教育交流組」、「兩岸民生治理與永續發展組」及「和平融合發展研究組」，結合各領域發起人的專業，共同推動兩岸和平。

此外，關中致詞時表示，當前國際局勢正發生重大變化，美中競合關係將影響台海局勢，他認為，隨著美中關係發展，台灣的地位及影響力正在下降，更應避免捲入戰爭。

關中強調，這次倡議不談統獨，也不涉及黨派政治，主要希望讓社會認識戰爭對台灣的傷害。他表示，「只有和平能保台灣，戰爭就是犧牲台灣」，並將國父遺言「和平、奮鬥、救中國」改為「和平、奮鬥、保台灣」，呼籲台灣民眾支持和平、反對戰爭。

前考試院院長關中。記者張鈺琪／攝影
前考試院院長關中。記者張鈺琪／攝影

兩岸和平 和平 丁守中

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