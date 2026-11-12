陸紀念孫中山誕辰 習近平：絕不為台獨分裂活動留空間

「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」12日在北京人民大會堂舉行（台灣為161周年）。中共總書記習近平發表講話時表示，孫中山先生始終堅持維護國家統一，堅決反對一切分裂國家的言論和行為。他並指，絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下空間。

該活動12日上午在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話；中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席大會。

在涉台段落，習近平首先提到，「孫中山先生始終堅持維護國家統一、民族團結，堅決反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。」

習近平引述孫中山的話指出，中國是一個統一的國家，幾乎統一是中國全體國民的希望，孫中山表示將運用其所有影響力以努力於國家，「他對祖國統一的強烈願望和堅定意志，一直啟迪教育鼓舞著全體中華兒女」。

習近平表示，解決台灣問題實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。海峽兩岸同胞都是中國人，是血脈相連、血濃於水的一家人，一家人相處只要有話好好說，有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。

他續指，長期以來我們秉持兩岸一家親理念，持續深化兩岸交流融合，促進兩岸同胞福祉。面向未來，我們堅持和平統一、一國兩制方針，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意同台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展對話協商。

習近平強調，「我們一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

他最後喊話，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的利益福祉，繫於中華民族偉大復興。兩岸同胞以及海內外全體中華兒女要攜起手來，共同反對台獨分裂勢力，共同為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而努力。歷史潮流不可阻擋，祖國完全統一一定要實現，一定能夠實現。