快訊

石舫亘隱身髮廊學剪髮 離職一句「我先生要選市長」嚇到同事

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

聽新聞
0:00 / 0:00

陸紀念孫中山誕辰 習近平：絕不為台獨分裂活動留空間

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」12日上午在北京人民大會堂舉行。記者陳湘瑾／攝影
「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」12日上午在北京人民大會堂舉行。記者陳湘瑾／攝影

「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」12日在北京人民大會堂舉行（台灣為161周年）。中共總書記習近平發表講話時表示，孫中山先生始終堅持維護國家統一，堅決反對一切分裂國家的言論和行為。他並指，絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下空間。

該活動12日上午在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話；中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席大會。

在涉台段落，習近平首先提到，「孫中山先生始終堅持維護國家統一、民族團結，堅決反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。」

習近平引述孫中山的話指出，中國是一個統一的國家，幾乎統一是中國全體國民的希望，孫中山表示將運用其所有影響力以努力於國家，「他對祖國統一的強烈願望和堅定意志，一直啟迪教育鼓舞著全體中華兒女」。

習近平表示，解決台灣問題實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。海峽兩岸同胞都是中國人，是血脈相連、血濃於水的一家人，一家人相處只要有話好好說，有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。

他續指，長期以來我們秉持兩岸一家親理念，持續深化兩岸交流融合，促進兩岸同胞福祉。面向未來，我們堅持和平統一、一國兩制方針，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意同台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展對話協商。

習近平強調，「我們一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

他最後喊話，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的利益福祉，繫於中華民族偉大復興。兩岸同胞以及海內外全體中華兒女要攜起手來，共同反對台獨分裂勢力，共同為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而努力。歷史潮流不可阻擋，祖國完全統一一定要實現，一定能夠實現。

台獨 習近平 孫中山

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

陸明紀念孫中山誕辰 沈有忠：操作「一中」敘事

孫中山曾侄孫女痛心：很多台灣孩子不認識孫中山了！

洪秀柱：紀念國父不在爭奪歷史正統 而在承擔歷史責任

讀家觀點／高舉孫中山先生的旗幟

相關新聞

紀念國父誕辰 習近平：中共是孫中山先生革命事業最忠實繼承者

「紀念孫中山先生誕辰160周年紀念大會」12日與北京人民大會堂舉行（台灣稱161周年），大陸國家主席習近平發表講話，他重申中國共產黨是孫中山革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者，並將孫中山的愛國救國、百折不撓、倡導團結等精神，連結到當前中共的治理。

兩岸和平倡議提4大主張 發起人丁守中：民間可先行二軌協商

「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」今（12）日在台北舉行，前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，這項倡議目前已有超過280位共同發起人，並提出和平優先、恢復兩岸對話、深化合作及推動政治協商4大主張。他強調，兩岸應在和平、平等與相互尊重的基礎上，共同協商最終政治安排，民間也可先行展開「二軌協商」，為未來兩岸官方恢復溝通創造有利條件。

孫中山曾侄孫女痛心：很多台灣孩子不認識孫中山了！

中共今（12）日將在北京人民大會堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會。孫中山曾侄孫女、孫中山文化基金會會長孫雅麗接受中國新聞網訪問時表示，現在很多台灣孩子都不認識孫中山了，她對於「島內」（指台灣）不學中國歷史、斷自身文化根脈的行徑，感到痛心甚至憤怒。

陸客來台須手寫「台獨聲明」？ 邱垂正：個案溝通不良非通案

一名第三地陸客日前在社群平台Threads發文稱，透過移民署「境外人士線上申辦系統」申請來台觀光，因飯店預訂單顯示「中國台灣」遭退件，要求重新提供去除矮化文字的預訂單，並簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，台灣與中國互不隸屬」。陸委會主委邱垂正今天在立院受訪強調，這是「個案」溝通的問題，跟通案無關。

立院：陸委會「赴陸登錄系統」今年前7月僅5%、明年媒宣費大幅增加

立法院最新報告指出，我國赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，惟近年國人赴陸港澳動態登錄比率最高僅約5%，尚有精進空間。

中俄美APEC三方峰會 擬管控AI應用核武

香港南華早報昨引述消息人士報導，中俄美三國過去數周持續磋商，爭取敲定在下周ＡＰＥＣ峰會期間三方會談；烏克蘭和北韓等地緣政治問題已被排除在外，三方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是承諾管控人工智慧（ＡＩ）在核武器領域的應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。