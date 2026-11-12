廈門翔安機場下月啟用！金門恐遭噪音、空汙夾擊　地方盼重啟兩岸協商

中國大陸廈門翔安國際機場預計下月啟用，對金門究竟是發展契機還是潛在威脅？中華金門同鄉會日昨在台北市台大校友會館舉辦「金廈大橋及翔安機場對金門發展影響」論壇，與會人士指出，翔安機場啟用後，恐衍生飛航噪音、空氣汙染、空域重疊及國土流失等問題，但也可能帶動金廈交通、觀光及物流產業發展，呼籲政府及早因應，並尋求重啟兩岸協商的契機。

前金門縣政府建設處長許志忠在論壇中指出，廈門翔安機場自2013年起在大嶝島填海造陸興建，第一期工程預計下月完工啟用，配套的廈金大橋則規劃從廈門會展中心附近出發，跨越金廈海域連接翔安機場，並預留延伸至金門五龍山的路線。

許志忠表示，翔安機場施工期間，金門北海岸已出現泥化、國土流失及海漂施工廢棄物污染等問題，未來機場營運後，還可能面臨飛機起降噪音、空氣品質惡化、海鳥影響飛安，以及與金門尚義機場管制空域重疊等疑慮，甚至涉及國家安全，相關問題應及早評估。

不過，他也認為，翔安機場及廈金大橋若形成完整交通網絡，金廈兩地人流、物流可望從海運轉向陸運，進一步實現金廈同城化。加上廈門規劃五座橋梁、三條地鐵及一條高鐵等交通建設，金門有機會發展觀光、遊艇、人貨中轉、醫療及電商物流等產業。

但許志忠提醒，交通便利也可能產生反效果，若金門居民及旅客大量轉往廈門消費，恐形成商業資源遭虹吸、產業向廈門集中等效應。他建議縣府盤點優勢產業、擴大重點建設，吸引國內外投資，並善用水頭港區土地，爭取設立自由貿易港區，逐步朝全島經濟特區方向發展。

曾實地考察翔安機場的與談人蔡榮根表示，據他了解，翔安機場已規劃投入2.7億元人民幣興建與金門對接的客運碼頭；廈金大橋規劃為雙向八車道高速公路，從廈門五通碼頭開車至翔安機場僅需十多分鐘，金門段則規劃雙向六車道。

列席論壇的立委陳玉珍則表示，以目前兩岸政治氛圍，廈金大橋金門段及對接的馬山碼頭，現階段不可能實現；至於小三通台籍旅客機位遭排擠問題，她已協調交通部提高過境台客碼頭清潔及服務費，並規劃透過電商平台，爭取讓過境旅客多採購金門特產。

論壇主持人、前行政院科技部次長陳德新則向陸委會建議，翔安機場啟用攸關金門未來發展，空污、噪音及空域重疊等問題迫切待解，但目前兩岸協商停滯，政府可將翔安機場議題作為雙方共同關注的切入點，適時啟動協商機制，避免金門面臨衝擊卻缺乏溝通管道。

這項論壇由中華金門同鄉會舉辦，理事長鄭秀容主持會員大會，前福建省主席薛承泰、前金門縣長張人俊、金門縣副縣長陳祥麟等產官學界人士及會員約百人出席。