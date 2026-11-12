快訊

石舫亘隱身髮廊學剪髮 離職一句「我先生要選市長」嚇到同事

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

聽新聞
0:00 / 0:00

廈門翔安機場下月啟用！金門恐遭噪音、空汙夾擊　地方盼重啟兩岸協商

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中華金門同鄉會日前在台北市台大校友會館召開第4屆第4次會員大會，並舉辦「金廈大橋及翔安機場對金門發展影響」論壇，金門縣副縣長陳祥麟（右四）也代表致詞。圖／讀者提供
中華金門同鄉會日前在台北市台大校友會館召開第4屆第4次會員大會，並舉辦「金廈大橋及翔安機場對金門發展影響」論壇，金門縣副縣長陳祥麟（右四）也代表致詞。圖／讀者提供

中國大陸廈門翔安國際機場預計下月啟用，對金門究竟是發展契機還是潛在威脅？中華金門同鄉會日昨在台北市台大校友會館舉辦「金廈大橋及翔安機場對金門發展影響」論壇，與會人士指出，翔安機場啟用後，恐衍生飛航噪音、空氣汙染、空域重疊及國土流失等問題，但也可能帶動金廈交通、觀光及物流產業發展，呼籲政府及早因應，並尋求重啟兩岸協商的契機。

前金門縣政府建設處長許志忠在論壇中指出，廈門翔安機場自2013年起在大嶝島填海造陸興建，第一期工程預計下月完工啟用，配套的廈金大橋則規劃從廈門會展中心附近出發，跨越金廈海域連接翔安機場，並預留延伸至金門五龍山的路線。

許志忠表示，翔安機場施工期間，金門北海岸已出現泥化、國土流失及海漂施工廢棄物污染等問題，未來機場營運後，還可能面臨飛機起降噪音、空氣品質惡化、海鳥影響飛安，以及與金門尚義機場管制空域重疊等疑慮，甚至涉及國家安全，相關問題應及早評估。

不過，他也認為，翔安機場及廈金大橋若形成完整交通網絡，金廈兩地人流、物流可望從海運轉向陸運，進一步實現金廈同城化。加上廈門規劃五座橋梁、三條地鐵及一條高鐵等交通建設，金門有機會發展觀光、遊艇、人貨中轉、醫療及電商物流等產業。

但許志忠提醒，交通便利也可能產生反效果，若金門居民及旅客大量轉往廈門消費，恐形成商業資源遭虹吸、產業向廈門集中等效應。他建議縣府盤點優勢產業、擴大重點建設，吸引國內外投資，並善用水頭港區土地，爭取設立自由貿易港區，逐步朝全島經濟特區方向發展。

曾實地考察翔安機場的與談人蔡榮根表示，據他了解，翔安機場已規劃投入2.7億元人民幣興建與金門對接的客運碼頭；廈金大橋規劃為雙向八車道高速公路，從廈門五通碼頭開車至翔安機場僅需十多分鐘，金門段則規劃雙向六車道。

列席論壇的立委陳玉珍則表示，以目前兩岸政治氛圍，廈金大橋金門段及對接的馬山碼頭，現階段不可能實現；至於小三通台籍旅客機位遭排擠問題，她已協調交通部提高過境台客碼頭清潔及服務費，並規劃透過電商平台，爭取讓過境旅客多採購金門特產。

論壇主持人、前行政院科技部次長陳德新則向陸委會建議，翔安機場啟用攸關金門未來發展，空污、噪音及空域重疊等問題迫切待解，但目前兩岸協商停滯，政府可將翔安機場議題作為雙方共同關注的切入點，適時啟動協商機制，避免金門面臨衝擊卻缺乏溝通管道。

這項論壇由中華金門同鄉會舉辦，理事長鄭秀容主持會員大會，前福建省主席薛承泰、前金門縣長張人俊、金門縣副縣長陳祥麟等產官學界人士及會員約百人出席。

中華金門同鄉會日前在台北市台大校友會館召開第4屆第4次會員大會，並舉辦「金廈大橋及翔安機場對金門發展影響」論壇，為對岸翔安國際機場下月啟用後，對金門發展的正負面影響提供建言。壇由該會名譽理事長黃獻平（右一）主當司儀。圖／讀者提供
中華金門同鄉會日前在台北市台大校友會館召開第4屆第4次會員大會，並舉辦「金廈大橋及翔安機場對金門發展影響」論壇，為對岸翔安國際機場下月啟用後，對金門發展的正負面影響提供建言。壇由該會名譽理事長黃獻平（右一）主當司儀。圖／讀者提供

金門 廈門 空汙

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

打造金門醫療第二道防線！陳玉珍籲金西設急性醫療中心 盼台大進駐

不用搭飛機回金門也能讀金大 第10期台北碩士在職學分班重開辦

到松山機場搭早班機卻大門深鎖 她傻眼：一堆人在外面等

從離島分部到國立大學！金大走過30年 各界捐資力挺下一個黃金十年

相關新聞

紀念國父誕辰 習近平：中共是孫中山先生革命事業最忠實繼承者

「紀念孫中山先生誕辰160周年紀念大會」12日與北京人民大會堂舉行（台灣稱161周年），大陸國家主席習近平發表講話，他重申中國共產黨是孫中山革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者，並將孫中山的愛國救國、百折不撓、倡導團結等精神，連結到當前中共的治理。

兩岸和平倡議提4大主張 發起人丁守中：民間可先行二軌協商

「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」今（12）日在台北舉行，前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，這項倡議目前已有超過280位共同發起人，並提出和平優先、恢復兩岸對話、深化合作及推動政治協商4大主張。他強調，兩岸應在和平、平等與相互尊重的基礎上，共同協商最終政治安排，民間也可先行展開「二軌協商」，為未來兩岸官方恢復溝通創造有利條件。

孫中山曾侄孫女痛心：很多台灣孩子不認識孫中山了！

中共今（12）日將在北京人民大會堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會。孫中山曾侄孫女、孫中山文化基金會會長孫雅麗接受中國新聞網訪問時表示，現在很多台灣孩子都不認識孫中山了，她對於「島內」（指台灣）不學中國歷史、斷自身文化根脈的行徑，感到痛心甚至憤怒。

陸客來台須手寫「台獨聲明」？ 邱垂正：個案溝通不良非通案

一名第三地陸客日前在社群平台Threads發文稱，透過移民署「境外人士線上申辦系統」申請來台觀光，因飯店預訂單顯示「中國台灣」遭退件，要求重新提供去除矮化文字的預訂單，並簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，台灣與中國互不隸屬」。陸委會主委邱垂正今天在立院受訪強調，這是「個案」溝通的問題，跟通案無關。

立院：陸委會「赴陸登錄系統」今年前7月僅5%、明年媒宣費大幅增加

立法院最新報告指出，我國赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，惟近年國人赴陸港澳動態登錄比率最高僅約5%，尚有精進空間。

中俄美APEC三方峰會 擬管控AI應用核武

香港南華早報昨引述消息人士報導，中俄美三國過去數周持續磋商，爭取敲定在下周ＡＰＥＣ峰會期間三方會談；烏克蘭和北韓等地緣政治問題已被排除在外，三方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是承諾管控人工智慧（ＡＩ）在核武器領域的應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。