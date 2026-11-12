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丁守中、關中等260位專家學者共同連署 發起「兩岸和平倡議」

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會上午舉行，國民黨前立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中與考試院前院長關中、立法院前院長王金平、行政院前院長陳冲、陸委會前主委蘇起等人出席。記者曾吉松／攝影
紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會上午舉行，國民黨前立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中與考試院前院長關中、立法院前院長王金平、行政院前院長陳冲、陸委會前主委蘇起等人出席。記者曾吉松／攝影

紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會上午舉行，國民黨前立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中，與考試院前院長關中等260位專家學者共同連署，發起「兩岸和平倡議」。包括立法院前院長王金平、行政院前院長陳冲、陸委會前主委蘇起等人出席。

國民黨前立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中，與考試院前院長關中等260位專家學者共同連署發起的「兩岸和平倡議」，成立宗旨與使命以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗；尊重同屬中華民族的歷史脈絡與兩岸分治現實，致力於促進兩岸對話、交流與互信，以協商取代對抗，以合作增進共同利益，逐步降低兩岸敵意與衝突風險，並推動兩岸在和平、平等與相互尊重基礎上，共同協商兩岸最終政治安排，為兩岸人民創造長期和平、共享繁榮與發展。立法院前院長王金平會前受訪表示，他兩年前創辦「中道和平聯盟」，非常認同考試院前院長關中的倡議和平作為，大家共同努力促成國內和諧、營造兩岸和平。

紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會上午舉行，立法院前院長王金平（左）會前受訪表示，他兩年前創辦「中道和平聯盟」，非常認同考試院前院長關中（右）的倡議和平作為，大家共同努力促成國內和諧、營造兩岸和平。。記者曾吉松／攝影
紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會上午舉行，立法院前院長王金平（左）會前受訪表示，他兩年前創辦「中道和平聯盟」，非常認同考試院前院長關中（右）的倡議和平作為，大家共同努力促成國內和諧、營造兩岸和平。。記者曾吉松／攝影

關中 兩岸和平 丁守中

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