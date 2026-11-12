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與北京同步 港府舉辦孫中山誕辰160週年紀念儀式
香港當局今天上午與北京中央同步舉辦「孫中山先生誕辰160週年紀念儀式」，港府高層官員、北京中央駐港官員等人全數出席，是香港少有如此眾多政界人士參加的活動之一。
這項儀式上午10時在港島中山紀念公園舉行，香港特首李家超在致詞時說，孫中山和香港有深厚的淵源。他早年在香港的拔萃書室和中央書院就讀，其後入讀香港西醫書院，即是香港大學醫學院的前身。香港既是他革命思想的緣起之地，也是日後策劃起義的重要基地。
李家超並形容孫中山是「偉大的民族英雄、愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅」，在座人士要珍視這一歷史淵源，要讓下一代充分認識這段歷史，「將孫中山先生為振興中華民族這段矢志不渝的崇高精神傳承下去」。
今天與會的還有香港行政會議成員、立法會議員、區議員、中國全國人大港區代表、港區全國政協委員、區議員及社會各界人士等。
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