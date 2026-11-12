快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

中共形塑「議統」氛圍 邱垂正：政府堅定捍衛國家主權

中央社／ 記者呂佳蓉台北12日電

陸委會主委邱垂正今日在立法院表示，中共宣傳統一利好及形塑議統氛圍，面對中共加大對台施壓及促統力度，政府堅定捍衛國家主權安全。

立法院內政委員會今日邀請陸委會、海基會進行業務報告，並備質詢。邱垂正表示，今年6月以來，中共軍機艦持續擾台，並以日菲啟動海域劃界之名，派遣海警、科研船到台灣東部海域進行「專項執法」、環資調查等，操作灰帶侵擾，嚴重破壞兩岸現狀與區域穩定。

邱垂正指出，中共更宣傳統一利好，及形塑議統氛圍，在7月施行「民族團結進步促進法」將「國家統一」與「民族團結」掛鉤，片面賦予台灣民眾承擔「統一」的法律義務；並藉與威權國家領袖會晤，鞏固「國際一中」。

邱垂正提及，面對中共加大對台施壓及促統力度，政府持續落實「和平四大支柱行動方案」、「國安統戰威脅17項因應策略」及「守護民主台灣國安行動方案」，強化自我防衛及民主韌性，捍衛國家主權安全，維護台海現狀。

邱垂正也說，政府高度關注國人赴陸風險，從113年1月1日至今年11月6日止，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭中共有關部門限制國人人身自由者已達470人。呼籲國人，尤其公務人員應慎重評估赴陸風險，並鼓勵使用「國人赴陸港澳動態登錄系統」。

邱垂正說，中共9月實施「國務院關於出境入境管理的規定」，其法條定義空泛、不確定性高，大幅擴張中共對出入境人員的資訊監控與行政裁量權，在陸台商、台企幹部及科技業、半導體業從業人員為易遭中共恣意限制人身自由的高風險族群。將密切關注後續發展，提供必要警示供國人參考。

邱垂正也說，推動兩岸健康有序交流往來是政府既定的政策方向。另為有效抵禦政治干預、統戰滲透及國安疑慮，陸委會將審酌整體及兩岸情勢變化，持續完善兩岸交流事務管理，精進風險管控，強化安全機制與應處措施。

對於中共跨國鎮壓，邱垂正說，政府已明確表達堅決反對中共跨國鎮壓、中共對台不具管轄權。在行政院成立的跨機關溝通平台下，各部會研議多項具體措施，陸委會也將製作安全指引手冊提供民眾參考，並持續透過與友盟合作，跨國反制中共行徑，共同維護國人權益。

邱垂正 主權 中共

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

260位學者連署發起「兩岸和平倡議」 邱垂正：要認清中共本質

談兩岸交流 邱垂正：應去統戰化與去風險化

陸明紀念孫中山誕辰 沈有忠：操作「一中」敘事

立院：陸委會「赴陸登錄系統」今年前7月僅5%、明年媒宣費大幅增加

相關新聞

稱北京對統一緊迫感增強 蘇起示警：未來2年美國絕對管不了台灣

前國安會秘書長蘇起今（12）日表示，他從大陸國家主席習近平今年8月的談話中，感受到北京對統一問題的「緊迫感愈來愈強」。至於大陸是否會在2027年或2028年對台動武，他坦言不知道，但認為美國內部政治鬥爭加劇，「未來2年美國絕對管不了台灣」。

紀念國父誕辰 習近平：中共是孫中山先生革命事業最忠實繼承者

「紀念孫中山先生誕辰160周年紀念大會」12日與北京人民大會堂舉行（台灣稱161周年），大陸國家主席習近平發表講話，他重申中國共產黨是孫中山革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者，並將孫中山的愛國救國、百折不撓、倡導團結等精神，連結到當前中共的治理。

兩岸和平倡議提4大主張 發起人丁守中：民間可先行二軌協商

「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」今（12）日在台北舉行，前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，這項倡議目前已有超過280位共同發起人，並提出和平優先、恢復兩岸對話、深化合作及推動政治協商4大主張。他強調，兩岸應在和平、平等與相互尊重的基礎上，共同協商最終政治安排，民間也可先行展開「二軌協商」，為未來兩岸官方恢復溝通創造有利條件。

孫中山曾侄孫女痛心：很多台灣孩子不認識孫中山了！

中共今（12）日將在北京人民大會堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會。孫中山曾侄孫女、孫中山文化基金會會長孫雅麗接受中國新聞網訪問時表示，現在很多台灣孩子都不認識孫中山了，她對於「島內」（指台灣）不學中國歷史、斷自身文化根脈的行徑，感到痛心甚至憤怒。

陸客來台須手寫「台獨聲明」？ 邱垂正：個案溝通不良非通案

一名第三地陸客日前在社群平台Threads發文稱，透過移民署「境外人士線上申辦系統」申請來台觀光，因飯店預訂單顯示「中國台灣」遭退件，要求重新提供去除矮化文字的預訂單，並簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，台灣與中國互不隸屬」。陸委會主委邱垂正今天在立院受訪強調，這是「個案」溝通的問題，跟通案無關。

立院：陸委會「赴陸登錄系統」今年前7月僅5%、明年媒宣費大幅增加

立法院最新報告指出，我國赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，惟近年國人赴陸港澳動態登錄比率最高僅約5%，尚有精進空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。