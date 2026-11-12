中共形塑「議統」氛圍 邱垂正：政府堅定捍衛國家主權

陸委會主委邱垂正今日在立法院表示，中共宣傳統一利好及形塑議統氛圍，面對中共加大對台施壓及促統力度，政府堅定捍衛國家主權安全。

立法院內政委員會今日邀請陸委會、海基會進行業務報告，並備質詢。邱垂正表示，今年6月以來，中共軍機艦持續擾台，並以日菲啟動海域劃界之名，派遣海警、科研船到台灣東部海域進行「專項執法」、環資調查等，操作灰帶侵擾，嚴重破壞兩岸現狀與區域穩定。

邱垂正指出，中共更宣傳統一利好，及形塑議統氛圍，在7月施行「民族團結進步促進法」將「國家統一」與「民族團結」掛鉤，片面賦予台灣民眾承擔「統一」的法律義務；並藉與威權國家領袖會晤，鞏固「國際一中」。

邱垂正提及，面對中共加大對台施壓及促統力度，政府持續落實「和平四大支柱行動方案」、「國安統戰威脅17項因應策略」及「守護民主台灣國安行動方案」，強化自我防衛及民主韌性，捍衛國家主權安全，維護台海現狀。

邱垂正也說，政府高度關注國人赴陸風險，從113年1月1日至今年11月6日止，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭中共有關部門限制國人人身自由者已達470人。呼籲國人，尤其公務人員應慎重評估赴陸風險，並鼓勵使用「國人赴陸港澳動態登錄系統」。

邱垂正說，中共9月實施「國務院關於出境入境管理的規定」，其法條定義空泛、不確定性高，大幅擴張中共對出入境人員的資訊監控與行政裁量權，在陸台商、台企幹部及科技業、半導體業從業人員為易遭中共恣意限制人身自由的高風險族群。將密切關注後續發展，提供必要警示供國人參考。

邱垂正也說，推動兩岸健康有序交流往來是政府既定的政策方向。另為有效抵禦政治干預、統戰滲透及國安疑慮，陸委會將審酌整體及兩岸情勢變化，持續完善兩岸交流事務管理，精進風險管控，強化安全機制與應處措施。

對於中共跨國鎮壓，邱垂正說，政府已明確表達堅決反對中共跨國鎮壓、中共對台不具管轄權。在行政院成立的跨機關溝通平台下，各部會研議多項具體措施，陸委會也將製作安全指引手冊提供民眾參考，並持續透過與友盟合作，跨國反制中共行徑，共同維護國人權益。