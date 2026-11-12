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邱垂正：黃樂2024至2025年共來台8次

中央社／ 台北12日電

陸委會主委邱垂正今天表示，根據資料，疑為輝達（Nvidia）執行長黃仁勳婚外情女主角的黃樂在2024至2025年共來台灣8次，今年則沒有紀錄。

立法院內政委員會今天邀請陸委會、海基會進行業務報告，並備質詢。立委許忠信質詢時表示，現在共諜在台灣的活動非常綿密，並詢問黃樂來台灣的次數。

邱垂正表示，根據手邊紀錄，黃樂於2024年、2025年都有入境台灣的紀錄，2024年有3次、2025年有5次，共有8次。今年則沒有黃樂的入境台灣紀錄。

邱垂正表示，黃樂已多次進來台灣，現在知道她的身分後，政府會依照「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第9條第1款第10項的「可能有危害國家利益、公共安全或公共利益之虞」，由主管機關會給予註記，依法管制她的入境。

邱垂正說，政府針對中港澳來的人士有疑議的個案，都會加強審核強度，有安全疑慮的不會許可入境。

立委張智倫詢問，黃樂多次拿香港護照入境台灣，美媒報導，美方在2024年就已跟台灣政府建議監控黃樂的訪台行蹤。邱垂正回答，這部分陸委會不知情，如果有重要情資，會強化人流管理入境審查。

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