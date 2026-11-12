王毅、魯比歐通話 稱中方願與美互支持辦好APEC和G20峰會

美中元首預料將於下週在APEC峰會會晤。中國外交部長王毅11日與美國國務卿魯比歐通話時說，中方願相互支持辦好APEC和G20峰會，推動「中美建設性戰略穩定關係」落地見效。

據美國國務院發布摘要，王毅和魯比歐（MarcoRubio）討論了美國總統川普赴中國出席APEC峰會行程，以及中國國家主席習近平隨後將訪問美國佛羅里達州出席20國集團（G20）峰會的事宜。

中共官媒新華社報導，王毅與魯比歐就中美關係及兩國元首互動深入交換意見，「通話是積極和建設性的」。但報導中卻未提及魯比歐的任何發言內容。

王毅提到，中國國家主席習近平9月訪美「順利、成功」，兩國元首一致同意豐富「中美關係新定位」的內涵，為探索「中美正確相處之道」提供了更加明確的戰略指引。中美關係穩定態勢來之不易，是兩個大國「從各自和共同利益出發作出的理性選擇」。

他說，中國對美政策保持穩定性和連續性，願與美方加強溝通合作，妥善處理分歧和敏感問題，相互支持辦好2026年亞太經濟合作會議（APEC）峰會和20國集團（G20）峰會，推動「中美建設性戰略穩定關係」落地見效。

據美國國務院發布的摘要，王毅和魯比歐討論了美國總統川普赴中國出席APEC峰會行程，以及中國國家主席習近平隨後將訪問美國佛羅里達州出席20國集團（G20）峰會的事宜。雙方認為，有意義的領導人層級對話對推動和平與非核化等目標至關重要，其中包括可能與俄羅斯舉行的三方領導人會晤。

繼5月北京峰會及9月華府峰會後，川普預計將在APEC峰會期間會晤習近平，這將是川習兩人今年第3度會晤。