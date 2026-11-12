260位學者連署發起「兩岸和平倡議」 邱垂正：要認清中共本質

前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中，與前考試院長關中等260位專家學者共同連署，發起「兩岸和平倡議」。陸委會主委邱垂正今天強調，當前台海和平最大的威脅就是中共，希望大家要認清中共政權的本質，而不是一味地指責「被害的台灣」。

邱垂正12日上午赴立法院內政委員會報告業務概況，並備質詢。他在會前受訪表示，當前台海和平最大的威脅就是中共，其對台政策仍然是要消滅中華民國、併吞台灣，仍不放棄武力對台，這是台海最大的風險，也是國際社會公認的事實。我們希望大家要認清中共政權的本質，而不是一味地指責「被害的台灣」。

邱垂正說，中共對台政策，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、跨境鎮壓的法律戰、鋪天蓋地的認知作戰還有灰色地帶侵擾，這些複合性的施壓，對台步步進逼、極限施壓，是台海不安以及周邊不穩定的主要根源。

邱垂正強調，我們珍惜和平，但不會放棄自由；我們願意對話，但是不接受矮化；我們追求穩定，但是不會犧牲台灣的國家主權以及自由民主的生活方式。我們願意在對等尊嚴的原則下，與中共進行有意義的溝通對話，一起促成兩岸關係的良性互動。我們的政策就是不卑不亢、維持台海現狀。

關中、丁守中等人共同連署的「兩岸和平倡議」，主張以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗，尊重同屬中華民族的歷史脈絡與兩岸分治現實，致力促進兩岸對話、交流與互信，以協商取代對抗，以合作增進共同利益。