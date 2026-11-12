快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

蚊子園區／中興新村15億計畫難激活 立委批「點有亮、面還沒有活」

聽新聞
0:00 / 0:00

孫中山曾侄孫女痛心：很多台灣孩子不認識孫中山了！

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸高調紀念孫中山誕辰160周年帶有濃厚統戰意味，圖為北京天安門廣場上的孫中山巨幅畫像。路透
中國大陸高調紀念孫中山誕辰160周年帶有濃厚統戰意味，圖為北京天安門廣場上的孫中山巨幅畫像。路透

中共今（12）日將在北京人民大會堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會。孫中山曾侄孫女、孫中山文化基金會會長孫雅麗接受中國新聞網訪問時表示，現在很多台灣孩子都不認識孫中山了，她對於「島內」（指台灣）不學中國歷史、斷自身文化根脈的行徑，感到痛心甚至憤怒。 　　

孫雅麗說，她1年內就來台灣8次，就是鑒於近年來兩岸關係有時候有點緊張，台灣方面政治局勢也讓她很心疼，因此她希望利用自己的身分以及孫中山文化基金會可以出份力。

百度百科等大陸網上公開資料顯示，孫雅麗是孫中山長兄孫眉的曾孫女。孫雅麗出生於香港，曾赴澳洲和美國留學，後在美國、澳洲、法國及中國從事電影工作。

1989年孫雅麗隨父親孫滿回中山祭祖後，多次拜謁孫中山故居。2006年，孫雅麗參加孫中山誕辰140周年紀念大會。2016年孫中山誕辰150周年之際，孫雅麗創立孫中山文化基金會。

今年3月12日孫中山逝世紀念日當天，國民黨主席鄭麗文赴台北國父紀念館中山文化園區中山碑林獻花致敬，孫雅麗向鄭麗文致贈孫中山故鄉廣東翠亨村孫中山故居的酸子樹種子，期許象徵孫中山精神的酸子樹能在台灣落地生根。

大陸國台辦發言人張晗11日在例行記者會上表示，今年是孫中山誕辰160周年，11月北京市組織開展紀念台灣光復暨孫中山誕辰160周年系列活動，包括「孫中山與台灣檔案史料展」、海峽兩岸書法家紀念孫中山誕辰160周年中山堂筆會等。另，11月12日至16日，「尋找『中山』主題交流活動」將在廣州舉辦。

對於大陸積極籌辦各種紀念孫中山活動，陸委會副主委梁文傑日前表示，按中華民國的官方與歷史計算，2026年為孫中山誕辰161周年，非中共所稱的160周年。中華民國自1926年起就開始紀念孫中山誕辰，中共則是在1950年代以後才開始相關活動。

梁文傑稱，孫中山建立的是中華民國，而非中華人民共和國；孫中山的政治理念是「憲政民主」，與中共的一黨專政截然不同；中共當前擴張軍備的「霸道主義」及要求「聽黨話、跟黨走」，也與孫中山追求的「王道主義」與「天下為公」背道而馳。

孫中山 中共 北京 台灣

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

陸明紀念孫中山誕辰 沈有忠：操作「一中」敘事

鄭麗文：台灣不能坐以待斃 任由強權決定命運

讀家觀點／高舉孫中山先生的旗幟

林中斌／習將經川普贏台灣民心

相關新聞

孫中山曾侄孫女痛心：很多台灣孩子不認識孫中山了！

中共今（12）日將在北京人民大會堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會。孫中山曾侄孫女、孫中山文化基金會會長孫雅麗接受中國新聞網訪問時表示，現在很多台灣孩子都不認識孫中山了，她對於「島內」（指台灣）不學中國歷史、斷自身文化根脈的行徑，感到痛心甚至憤怒。

陸客來台須手寫「台獨聲明」？ 邱垂正：個案溝通不良非通案

一名第三地陸客日前在社群平台Threads發文稱，透過移民署「境外人士線上申辦系統」申請來台觀光，因飯店預訂單顯示「中國台灣」遭退件，要求重新提供去除矮化文字的預訂單，並簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，台灣與中國互不隸屬」。陸委會主委邱垂正今天在立院受訪強調，這是「個案」溝通的問題，跟通案無關。

立院：陸委會「赴陸登錄系統」今年前7月僅5%、明年媒宣費大幅增加

立法院最新報告指出，我國赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，惟近年國人赴陸港澳動態登錄比率最高僅約5%，尚有精進空間。

中俄美APEC三方峰會 擬管控AI應用核武

香港南華早報昨引述消息人士報導，中俄美三國過去數周持續磋商，爭取敲定在下周ＡＰＥＣ峰會期間三方會談；烏克蘭和北韓等地緣政治問題已被排除在外，三方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是承諾管控人工智慧（ＡＩ）在核武器領域的應用。

王毅、魯比歐通話：中美共同辦好APEC和G20峰會

美國期中選舉後，正逢深圳ＡＰＥＣ領袖會議到來前夕，中共政治局委員兼大陸外長王毅昨天與美國國務卿魯比歐通電話，雙方就中美關係及兩國元首互動深入交換意見，新華社指出，「通話是積極和建設性的」。

移民署要求表態？ 陸客來台須手寫「台獨聲明」

一名旅居第三地的大陸民眾近日在社群平台Threads發文，稱申請來台觀光遭移民署要求補件，審核意見指飯店預訂單顯示「中國台灣」，要求重新提供去除矮化文字的預訂單，並簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」。移民署長林宏恩昨表示，一切依法審查，但未來會在審查遣詞用語上精進，避免不必要的誤會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。