孫中山曾侄孫女痛心：很多台灣孩子不認識孫中山了！

中共今（12）日將在北京人民大會堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會。孫中山曾侄孫女、孫中山文化基金會會長孫雅麗接受中國新聞網訪問時表示，現在很多台灣孩子都不認識孫中山了，她對於「島內」（指台灣）不學中國歷史、斷自身文化根脈的行徑，感到痛心甚至憤怒。

孫雅麗說，她1年內就來台灣8次，就是鑒於近年來兩岸關係有時候有點緊張，台灣方面政治局勢也讓她很心疼，因此她希望利用自己的身分以及孫中山文化基金會可以出份力。

百度百科等大陸網上公開資料顯示，孫雅麗是孫中山長兄孫眉的曾孫女。孫雅麗出生於香港，曾赴澳洲和美國留學，後在美國、澳洲、法國及中國從事電影工作。

1989年孫雅麗隨父親孫滿回中山祭祖後，多次拜謁孫中山故居。2006年，孫雅麗參加孫中山誕辰140周年紀念大會。2016年孫中山誕辰150周年之際，孫雅麗創立孫中山文化基金會。

今年3月12日孫中山逝世紀念日當天，國民黨主席鄭麗文赴台北國父紀念館中山文化園區中山碑林獻花致敬，孫雅麗向鄭麗文致贈孫中山故鄉廣東翠亨村孫中山故居的酸子樹種子，期許象徵孫中山精神的酸子樹能在台灣落地生根。

大陸國台辦發言人張晗11日在例行記者會上表示，今年是孫中山誕辰160周年，11月北京市組織開展紀念台灣光復暨孫中山誕辰160周年系列活動，包括「孫中山與台灣檔案史料展」、海峽兩岸書法家紀念孫中山誕辰160周年中山堂筆會等。另，11月12日至16日，「尋找『中山』主題交流活動」將在廣州舉辦。

對於大陸積極籌辦各種紀念孫中山活動，陸委會副主委梁文傑日前表示，按中華民國的官方與歷史計算，2026年為孫中山誕辰161周年，非中共所稱的160周年。中華民國自1926年起就開始紀念孫中山誕辰，中共則是在1950年代以後才開始相關活動。

梁文傑稱，孫中山建立的是中華民國，而非中華人民共和國；孫中山的政治理念是「憲政民主」，與中共的一黨專政截然不同；中共當前擴張軍備的「霸道主義」及要求「聽黨話、跟黨走」，也與孫中山追求的「王道主義」與「天下為公」背道而馳。