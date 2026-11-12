陸客來台須手寫「台獨聲明」？ 邱垂正：個案溝通不良非通案

一名第三地陸客日前在社群平台Threads發文稱，透過移民署「境外人士線上申辦系統」申請來台觀光，因飯店預訂單顯示「中國台灣」遭退件，要求重新提供去除矮化文字的預訂單，並簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，台灣與中國互不隸屬」。陸委會主委邱垂正今天在立院受訪強調，這是「個案」溝通的問題，跟通案無關。

立法院內政委員會12日上午處理陸委會115年度預算凍結案2案，並邀邱垂正、海基會董事長蘇嘉全等列席報告業務概況，並備質詢，以及審查陸委會、海基會、策進會116年度預算。針對陸客來台須手寫「台獨聲明」爭議，邱垂正於會前接受媒體聯訪表示，昨天移民署署長也有講，這純粹是個案溝通不良的問題，下次他們在處理這個事情也會注意溝通問題。

邱垂正強調，政府政策不變，任何申請來台觀光的人都要依照兩岸條例還有陸客來台許可辦法，不得有矮化台灣的主權，也不得違反對等尊嚴的原則。如果有違反的話，政府當然依法不給他入境。「不過，這只是個案溝通的問題，跟通案無關」。

另外針對輝達執行長黃仁勳婚外情風波中被點名的黃樂，曾持香港護照數次來台，邱垂正說，黃樂是原籍中國大陸，但是以香港人的身分入境台灣。她涉嫌違反「港澳人士來台居留定居許可辦法」第9條第1款第10項，有危害我們的國家利益、公共安全之虞，所以我們將下次她來台的申請嚴格註記，給予嚴審。對於所有有疑慮的案件，政府都將提高審查強度，嚴格把關。