立院：陸委會「赴陸登錄系統」今年前7月僅5%、明年媒宣費大幅增加

立法院最新報告指出，我國赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，惟近年國人赴陸港澳動態登錄比率最高僅約5%，尚有精進空間。

立法院預算中心最新出爐的「大陸委員會及財團法人海峽交流基金會116年度預算評估」報告指出，我國自113年6月起提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，然國人115年1至7月赴陸港澳占比及人數較114年同期增加，惟近年登錄比率最高僅約5%，尚有精進空間。

陸委會於2024年6月上線「國人赴陸港澳動態登錄系統」。立法院內政委員會12日上午處理陸委會115年度預算凍結案2案，據陸委會提交的解凍報告，去年登錄比率為2.66%，今年截至7月，登錄比率為5.07%，使用情形有明顯增長。陸委會指出，台灣民眾愛好自由並重視個人隱私，不喜透露個人行程，因此登錄比率偏低。陸委會也持續利用多元管道宣導。

另外，立法院報告還提到，中國大陸於2026年實施或修訂多部法規，對台灣之人流、金流、資訊流及產業技術等具重大潛在法規風險，又近年國人赴陸失聯等案件遽增，陸委會應積極強化風險預警宣導。

報告並指，陸委會116年度媒體政策及業務宣導費（媒宣費）較115年度大幅增加，宜撙節支出、核實編列，另外，評核指標多為投入型或產出型指標，難具體呈現宣導成效，亟待精進改善。

據陸委會預算書，116年度媒宣費預算編列1,286萬元。115年度媒宣費原編列約1295萬元，遭立院大砍89%至僅144萬元。

立院報告也提到，陸委會「一般行政-資訊管理」經費新增導入AI應用概念性驗證，宜衡酌增訂量化目標並估算後續年度經費，以具體呈現長期成本效益。

報告提到，我國自113年6月起提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，然國人115年1至7月赴陸港澳占比及人數較114年同期增加，惟近年登錄比率最高僅約5%，尚有精進空間。

此外，近年台灣學生赴陸進行教育交流之人數及件數激增，惟陸生來台研修及修讀學位人數遠低於Covid-19疫情前規模，兩岸教育交流人數明顯失衡，仍有精進之處。

針對海基會預算，立法院報告指出，116年度部分業務預算案數較114年度決算數遽增，但114年度及115年截至8月底執行率多未及8成，相關經費應核實編列。此外，近年接返滯中國大陸之國人人數概呈增加，114年度接返人數仍達百人，海基會宜持續精進協處機制，提供國人必要之多元協助。