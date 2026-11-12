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中俄美APEC三方峰會 擬管控AI應用核武

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中美俄傳出正籌備下周在深圳APEC舉辦行領導人三方峰會，議題或聚焦AI在核武器指揮與控制系統中的應用，並管控相關風險。 美聯社
中美俄傳出正籌備下周在深圳APEC舉辦行領導人三方峰會，議題或聚焦AI在核武器指揮與控制系統中的應用，並管控相關風險。 美聯社

香港南華早報昨引述消息人士報導，中俄美三國過去數周持續磋商，爭取敲定在下周ＡＰＥＣ峰會期間三方會談；烏克蘭和北韓等地緣政治問題已被排除在外，三方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是承諾管控人工智慧（ＡＩ）在核武器領域的應用。

消息人士稱，俄烏戰爭和朝鮮半島無核化等議題已基本不在考慮之列，各方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是ＡＩ在核武器指揮與控制體系的作用。三國工作層級團隊已討論ＡＩ在關鍵武器系統的應用，及可能發表一份反對未來發生任何核戰爭的聯合聲明。

報導指出，美國堅持要求加強三國間的核武軍控，但北京長期以來拒絕這項提議。一位消息人士稱，中方提出就核透明度問題進行討論，可能是為了取代全面的戰略穩定談判而採取的一種較為溫和的方式。

消息人士還稱，北京希望烏克蘭的任何談判都由美國和俄羅斯直接進行，有關朝鮮半島的討論則由美國和北韓進行。因此，核武領域ＡＩ治理是一個安全但「過時」且「容易實現」的選項。

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