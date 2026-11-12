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中日僵局未解 高市早苗APEC難會晤習近平

聯合報／ 編譯周辰陽、記者林宸誼／綜合報導
中國大陸國家主席習近平（右）2025年10月31日在南韓慶州與日本首相高市早苗（左）會談前握手。 美聯社
中國大陸國家主席習近平（右）2025年10月31日在南韓慶州與日本首相高市早苗（左）會談前握手。 美聯社

共同社十日獨家報導，日方希望在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會期間，安排日本首相高市早苗與中國大陸國家主席習近平正式會談，但未能取得進展。多名消息人士透露，中方不滿高市就「台灣有事」所做的答詢，始終拒絕對話。一名大陸消息人士指出，「在主要與會國家中，日本將是唯一不與習近平舉行會談的國家。」

日本政府仍計畫爭取高市與習近平會談，直到最後一刻，但較為現實的做法可能是在ＡＰＥＣ峰會期間，尋求兩人握手或短暫接觸的機會。陸方消息人士表示，習近平可能會「依照外交禮儀」與高市握手。

日方官員希望，若留下兩人握手畫面，或許有助恢復高市「台灣有事」答詢以來減少的雙邊商業往來及地方層級交流，但北京未必允許這類畫面在大陸境內傳播。

共同社指出，習近平將盛情接待美國、俄羅斯等國領袖，預定在深圳與美國總統川普舉行今年第三次美中領袖會談，並與其他國家領袖個別會談。川普則預期，他與習近平、俄羅斯總統普亭將首度舉行美中俄三國領袖會談。相較之下，高市可能受到冷待遇。

一名大陸外交消息人士透露，高市二○二五年在南韓ＡＰＥＣ峰會與習近平會談後不久便在國會稱「台灣有事」可能構成日本安保法中的存亡危機事態，大陸領導層批評外交部安排這場雙邊會談。

另一名大陸外交官員表示，高市與習近平會談隔天，在社群媒體發布她與出席峰會的台灣ＡＰＥＣ領袖代表林信義握手照片，讓北京感到「顏面無光」。

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