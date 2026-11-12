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王毅、魯比歐通話：中美共同辦好APEC和G20峰會

聯合報／ 記者廖士鋒張鈺琪、編譯葉亭均／綜合報導
美國國務卿魯比歐（左）與中國外長王毅（右）11日晚間通電話，圖為兩人先前在慕尼黑會面。 路透
美國國務卿魯比歐（左）與中國外長王毅（右）11日晚間通電話，圖為兩人先前在慕尼黑會面。 路透

美國期中選舉後，正逢深圳ＡＰＥＣ領袖會議到來前夕，中共政治局委員兼大陸外長王毅昨天與美國國務卿魯比歐通電話，雙方就中美關係及兩國元首互動深入交換意見，新華社指出，「通話是積極和建設性的」。

消息提到，王毅表示，大陸國家主席習近平九月訪美順利、成功，兩國元首一致同意豐富中美關係新定位的內涵，為探索中美正確相處之道提供了更加明確的戰略指引。

王毅強調，中美關係穩定勢頭來之不易，是兩個大國從各自和共同利益出發作出的理性選擇。「中國對美政策保持穩定性和連續性，願同美方加強溝通合作，妥善處理分歧和敏感問題，相互支持辦好二○二六年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和廿國（G20）集團領導人峰會，推動中美建設性戰略穩定關係落地見效」。

美國財政部長貝森特也讚揚美中互動已有所改善，並表示雙方已針對ＡＩ建立新對話機制，避免兩國體系產生誤解。貝森特也預告，年底在邁阿密還有今年第四度「川習會」。

貝森特十日在紐約出席「美中關係全國委員會成立六十周年晚宴」時發表演說，此時正值美國最重要ＡＩ企業輝達執行長黃仁勳剛承認與一名疑似大陸間諜的女子有婚外情，但貝森特談話並未觸及。

中國駐美大使謝鋒在同場活動表示，今年是中美關係的「大年」，習近平和川普半年內實現國是互訪，雙方同意構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

他表示，從熱點問題政治解決，到完善人工智慧治理，都離不開中美合作，「中美合作也許不是萬能的，但沒有中美合作是萬萬不能的」。謝鋒引述毛澤東所言「前途是光明的，道路是曲折的」，表示中美關係發展不會一帆風順，但歷史大勢不可阻擋，不應低估兩國關係面臨的挑戰，更不放棄堅定前行的勇氣。

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