加深合作 李強將赴東協峰會

大陸外交部昨宣布，大陸總理李強將於十三日至十五日對泰國進行正式訪問，十五日至十六日赴菲律賓馬尼拉，出席第廿九次中國—東協領導人會議，並表示，中方期待通過此次會議，推動「中國—東協自貿區三點○版升級議定書」盡快生效，深化人工智慧、數位經濟、能源安全等領域合作。

據大陸外交部官網，李強應泰國總理阿努廷邀請訪泰，並應東協輪值主席國菲律賓總統小馬可仕邀請出席會議。泰國「民族報」報導，泰國內閣已批准七項準備在李強訪問期間簽署的合作文件，涵蓋農產品貿易、食品安全、職業教育、汽車產業、安全合作及領事事務等。其中包括泰國榴槤等水果輸陸的檢疫安排，以及推動電動車、智慧車輛與汽車產業合作。

泰國政府十日表示，雙方汽車產業合作備忘錄將涵蓋投資、貿易、技術創新、產業標準及法規等領域，合作期限為五年。

李強接著將赴菲律賓出席中國—東協領導人會議，但中菲之間仍存在南海分歧。大陸外長王毅本月三日與菲律賓外長拉扎羅通話，要求菲方將一個中國政策落到實處，並在涉海問題上謹言慎行。拉扎羅則表示，菲方願透過對話協商妥善處理涉海等問題。

李強去年在馬來西亞出席中國—東協領導人會議時表示，中國願與東協國家凝聚更大合力，排除外部干擾，並加快推進「南海行為準則」磋商，爭取盡早達成。美聯社昨引述三名東南亞外交官報導，大陸與東協就「南海行為準則」約八成段落取得初步共識，但在適用海域、敏感用語定義及法律約束力等問題上仍有分歧，恐無法如期在今年底完成談判，預料明年繼續磋商。