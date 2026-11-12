冷眼集／沒台獨問題 卻有台獨投名狀

賴政府的兩岸政策正面臨自打嘴巴的局面。總統親自宣告「沒有台獨問題」，陸委會副主委沈有忠甚至進一步稱「台灣從來沒有台獨選項」之際，落實到具體的行政事務，卻變成內政部移民署要求陸客書寫承認台獨文字才願放行入境，使人愕然。

移民署近年在多件涉及大陸相關案件上聲名狼藉，除了上個月驅逐陸生引發爭議外，更令人記憶猶新的是去年初的陸配除籍案，一開始就粗暴恐嚇上萬名具有台灣身分的陸配與陸配二代要註銷他們的台灣戶籍，後來因為社會激烈反彈，在陸委會、海基會協助下才推出解套方案。

此次對於陸客被要求書寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」並簽名押日期上傳，移民署長林宏恩說「會在遣詞用語持續精進，避免不必要的誤會」。這在默認發出文字要求的同時，顯然想要以「誤會」輕輕帶過。

更嚴重的是，這凸顯我國給予行政機關的陸籍人士出入境裁量權已被濫用到令人瞠目結舌的現況，導致連明確違憲的文字都能出現在行政處分中。

大陸地區人民申請進入台灣，各類事由的「許可辦法」多如牛毛，但僅規定不能違反「對等尊嚴」，並未有任何一條明定大陸人士需要書寫「台獨文字」方能來台，這些文字不僅曲解「對等尊嚴」，也違反《憲法增修條文》與《兩岸條例》的國家定位。

移民署應向外說明，為何允許官員逕行發出違憲違法的「審核意見」？事後有何懲處機制？未來將如何防止這類行為再次出現？若未能在制度上修正錯誤、且表現出言行一致，那賴政府所盼望重啟的兩岸觀光與各領域交流，恐將成為泡影。