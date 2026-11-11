快訊

小心詐騙！假冒送國旗飄帶卻收運費 國民黨：已向警方備案

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC前夕王毅與魯比歐通話：相互支持辦好APEC與G20

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國國務卿魯比歐（左）與大陸外長王毅（右）11日晚間通電話，圖為兩人先前在慕尼黑會面。路透資料照
美國國務卿魯比歐（左）與大陸外長王毅（右）11日晚間通電話，圖為兩人先前在慕尼黑會面。路透資料照

在深圳APEC非正式領袖會議到來前夕，中共政治局委員兼大陸外長王毅11日與美國國務卿魯比歐通電話，雙方就中美關係及兩國元首互動深入交換意見，新華社深夜發布消息指出，「通話是積極和建設性的」。

消息提到，王毅表示，大陸國家主席習近平九月訪美順利、成功，兩國元首一致同意豐富中美關係新定位的內涵，為探索中美正確相處之道提供了更加明確的戰略指引。

王毅強調，中美關係穩定勢頭來之不易，是兩個大國從各自和共同利益出發作出的理性選擇。「中國對美政策保持穩定性和連續性，願同美方加強溝通合作，妥善處理分歧和敏感問題，相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會，推動中美建設性戰略穩定關係落地見效」。

王毅 APEC G20

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

王毅稱中方反對對古巴制裁封鎖和外來干涉 古巴外長：恪守一中原則

APEC台灣代表傳由施振榮出任 國台辦兩度重申一中原則

APEC下周登場 習近平會與高市早苗會面？陸外交部這樣說

深圳川習會前夕 陸移交美「援華抗日」飛行員遺骸

相關新聞

APEC下周登場 習近平會與高市早苗會面？陸外交部這樣說

針對大陸國家主席習近平是否會在下周舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議期間，與日本首相高市早苗舉行會晤，大陸外交部11日未正面回應，並稱已多次闡明對中日關係的立場。

台灣人看大陸短劇、跳「閃身步」 國台辦：體現兩岸同胞情感共鳴

大陸短劇平台「紅果短劇」近期在台灣備受討論，大陸國台辦發言人張晗表示，大陸短劇及AI歌曲《過來人》、閃身步等在兩岸走紅，反映兩岸民眾、尤其青年之間的情感與文化共鳴。她指出，大陸微短劇市場規模已突破人民幣千億元，歡迎台灣業者參與大陸微短劇創作，深化兩岸影視文化合作。

續遭整頓！中共軍方網路安全專家郭世澤 疑被陸中科院除名

大陸軍方網路安全專家郭世澤近日名字從中國科學院官網院士名單中消失，疑似被撤銷院士資格。這也是中國大陸持續整頓科研及軍工系統之際，又1名傳出被除名的軍方背景院士。

APEC前夕王毅與魯比歐通話：相互支持辦好APEC與G20

在深圳APEC非正式領袖會議到來前夕，中共政治局委員兼大陸外長王毅11日與美國國務卿魯比歐通電話，雙方就中美關係及兩國元首互動深入交換意見，新華社深夜發布消息指出，「通話是積極和建設性的」。

習近平接班人是誰？ 鄧聿文分析可能作法：形成一個「候選池」

目前旅居美國的中國政治評論員鄧聿文8日在「外交政策」（Foreign Policy）上分析指出，明年中共21大未必出現1...

王毅稱中方反對對古巴制裁封鎖和外來干涉 古巴外長：恪守一中原則

中共中央政治局委員、外交部長王毅11日表示，中方堅定支持古巴維護國家主權和正當權益、反對制裁封鎖和外來干涉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。