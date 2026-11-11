APEC前夕王毅與魯比歐通話：相互支持辦好APEC與G20

在深圳APEC非正式領袖會議到來前夕，中共政治局委員兼大陸外長王毅11日與美國國務卿魯比歐通電話，雙方就中美關係及兩國元首互動深入交換意見，新華社深夜發布消息指出，「通話是積極和建設性的」。

消息提到，王毅表示，大陸國家主席習近平九月訪美順利、成功，兩國元首一致同意豐富中美關係新定位的內涵，為探索中美正確相處之道提供了更加明確的戰略指引。

王毅強調，中美關係穩定勢頭來之不易，是兩個大國從各自和共同利益出發作出的理性選擇。「中國對美政策保持穩定性和連續性，願同美方加強溝通合作，妥善處理分歧和敏感問題，相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會，推動中美建設性戰略穩定關係落地見效」。