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要求陸客簽「互不隸屬」聲明 旅遊業批第三世界國家行為
大陸民眾申請赴台旅遊，遭要求簽署「台灣與中國互不隸屬」聲明，引發兩岸關注。台灣旅遊業者批評，開放觀光就要給人方便，要求手寫政治意識文件，「根本像第三世界國家才會做的事」。
台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁說，中國大陸本來就不太願意大陸遊客來台，目前也只有旅居國外的大陸人才能申請來台觀光，結果還被迫簽這樣的政治意識文件，只會打消更多旅居國外的大陸人來台意願。
蕭博仁指出，台灣人去中國大陸旅遊不需要簽署政治意識文件，填寫文件、表格時也可直接填「台灣」，若官方或活動主辦單位具體要求寫「中國台灣」，那就是尊重該國規範；他認為，要求大陸旅客提供去矮化文字的資料不過分，對方也應尊重我國法規，但手寫政治意識文件就矯枉過正。
不具名業者痛批，政府要求來台觀光客寫保證書，就如同落後的第三世界國家作風一般，移民署這樣的做法，就是刻意阻擋，「不如直接在移民署官網寫狗與中國人不得入境」。
該業者指出，許多國外航空公司訂位系統，在訂往台灣機票的選項，也都是標示「中國台灣」，難道民航局也要禁止大家回台嗎？政府欲衝刺一千萬來台旅客目標，卻還規定簽署政治意識文件，難道是嫌來台觀光客太多嗎？
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