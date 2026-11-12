要求表態 陸客來台須手寫「台獨聲明」

一名旅居第三地的大陸民眾近日在社群平台Threads發文，稱申請來台觀光遭移民署要求補件，審核意見指飯店預訂單顯示「中國台灣」，要求重新提供去除矮化文字的預訂單，並簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」。移民署長林宏恩昨表示，一切依法審查，但未來會在審查遣詞用語上精進，避免不必要的誤會。

立法院內政委員會昨日審查移民署等機關明年度總預算，林宏恩會間受訪說，歡迎世界各國的觀光客來台，但須遵守我國法規，依台灣地區與大陸地區人民關係條例、觀光活動許可辦法等規定，若有辱我國尊嚴，移民署得不予許可或廢止許可。

移民署內部人士透露，本案當然依法審查，但前端審查意見應更清楚、周延，並非只要飯店或機票預訂單出現「中國台灣」就須補件，甚至寫下「兩岸互不隸屬」聲明，該要求不是常態性的ＳＯＰ流程。

他續指，該個案疑因行程內容與觀光許可目的不符，審查人員有疑慮，因此要求補件說明，強調「所有審查標準一定都是個案判斷」。

國民黨團書記長許宇甄表示，台灣身為民主國家，不應該要求來台遊客為台灣國家主權表態，這不是民主國家該有的行為，反而像是獨裁國家的行為。她質疑，如果是其他國家的觀光客來台灣，移民署也會要求他們重新申請嗎？呼籲移民署不要雙標，也不要在選舉最後階段操作抗中保台議題。台灣既然是民主國家，就不要老是要求遊客對台灣主權表態。

民進黨立委鍾佳濱則表示，如果對方的旅行、證明文件有替中國統戰做宣傳的風險，我方當然不能不防。兩岸往來就應該是平等互相尊重，若對岸趁機做統戰，當然要慎防。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍則表示，交流比交惡好，歡迎世界各國遊客來台觀光，也希望各國遊客能遵守我國法規。但移民署審查旅客的觀光申請時，應該要有統一且明確的標準，避免讓人無所適從。

內部人士指出，目前我國未開放大陸人民直接來台自由行，但開放長年旅居第三地的民眾線上申請，因過去有部分陸籍人士藉此在台從事高舉五星旗等與目的不符行為，移民署近來對此類申請嚴格審查。

大陸國台辦發言人張晗昨批評「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓設限、設牆立障，完全是別有用心的政治操弄」。她並稱，兩岸同胞走親走近的願望、兩岸交流合作的大勢不可阻擋，任何開歷史倒車、逆潮流而動的行徑都必遭民意反噬。

有大陸網友貼出截圖，稱申請來台觀光遭移民署要求補件，且需要書寫「台獨聲明」。圖／取自網路

陸委會主委邱垂正昨出席台北市立大學一場座談活動時強調，陸委會是最需要兩岸交流的政府機關，也最不希望失去交流機會，因此主張交流應朝向「去統戰化、去政治化、去風險化」，保留專業交流與正常往來，讓青年能夠安心參與。