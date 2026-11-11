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習近平接班人是誰？ 鄧聿文分析可能作法：形成一個「候選池」

中央社／ 台北11日電
大陸國家主席習近平。法新社
大陸國家主席習近平。法新社

目前旅居美國的中國政治評論員鄧聿文8日在「外交政策」（Foreign Policy）上分析指出，明年中共21大未必出現1位公認的習近平接班人，更可能的做法，是讓1967至1975年前後出生的一批官員輪調北京上海、廣東、江蘇、浙江等關鍵崗位，測試其忠誠、危機處理和治理能力，形成一個「候選池」。

鄧聿文分析近期中國省級人事調整，他反對從單一升遷推斷「接班人」。9月，1972年出生的朱忠明出任上海代理市長，一度被外界視為培養訊號；其後，1965年出生的李樂成、周祖翼分掌安徽、河南，1967年出生的趙龍升任福建省委書記，又顯示名單遠未停止。

鄧的核心判斷是，21大前未必出現公認接班人；如果習近平計畫執政至約2037年，現在指定1人只會提前形成第二權力中心。

文章進一步指出，習近平面臨接班悖論：過於服從者可能無力處理經濟放緩、社會壓力、科技競爭、台海風險與龐大黨國機器；能力與獨立性過強者，上台後又未必遵循前任意志。

文章說，儘管目前還沒有公認的接班人，而且即便在明年年底中共21大之前，也不太可能出現這樣的人物，但在五中全會召開前夕，省級官員的密集改組或許能提供一些線索。

據稱，這揭示了一個明顯的世代轉變。省級黨委書記職位越來越多地由1964年至1969年出生的官員擔任，而省長職位則向1970年代出生的官員開放。

文章說，候選人名單正在逐步形成，但真正的問題是，習近平希望什麼樣的人接替他的位置？習近平對官員的整體標準眾所周知：政治素質至上；幹部必須忠誠、廉潔、勇於擔當；他們必須具備專業能力、解決問題的能力和應對重大風險的能力。但是，選擇總書記則需要考慮一些與普通高級任命不同的額外因素。

首先的標準是政治上可靠，但可靠並非僅僅意味著與習近平私交甚好。習近平必須相信，此人一旦掌權，不會背棄習近平的政治遺產。

其次的標準是政治可預測性。今天服從習近平的官員，一旦成為總書記，行為方式可能截然不同。最高權力會改變政治行為。習近平比大多數人都更明白這一點。

第三個標準是治理能力。2030年代，中國的領導人將不再僅僅面臨GDP成長的挑戰。他將不得不應對複雜的經濟和社會問題、與美國長期的技術和地緣政治競爭、涉及台灣的潛在軍事和安全風險，以及一個擁有超過1億中共黨員、龐大官僚機構、錯綜複雜的地區利益和龐大國有經濟的黨國體制。

鄧聿文認為，習近平現階段更有可能不選擇1人，而是建立一個潛在的「候選池」。在其他條件大致相同的情況下，1967年至1975年出生的官員似乎是最值得關注的群體。如果習近平在2037年左右交出權力，他們的年齡將在65歲至70歲之間。

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